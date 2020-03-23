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Распространение коронавируса нового типа

FT: число смертей в Великобритании может возрасти на 35-70 тыс. в течение года

Эпидемиологи и практикующие врачи уверены, что правительство должно "делать больше в стремлении подавить эпидемию"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Текущая стратегия правительства Великобритании по сдерживанию распространения нового коронавируса может привести к превышению средних показателей смертности на 35-70 тыс. человек в течение года. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на исследование ученых Университетского колледжа Лондона, Кембриджского университета и организации Health Data Research UK.

Эксперты считают, что Соединенное Королевство принимает недостаточные меры по предотвращению распространения вируса и выявлению наиболее уязвимых групп населения. Эпидемиологи и практикующие врачи уверены, что правительство должно "делать больше в стремлении подавить эпидемию", отдавая предпочтение более радикальным действиям, которые сделают обязательным социальное дистанцирование в сочетании с самоизоляцией людей в своих домах.

В исследовании отмечается, что некоторые случаи летальных исходов во время эпидемии коронавируса все равно были бы неизбежны в будущем, поскольку люди умерли бы от других имеющихся у них недугов. Как подчеркивает издание, до сих пор от вызываемого новым коронавирусом заболевания в Великобритании в большинстве случаев умирали либо пожилые люди, либо страдавшие иным сопутствующим заболеванием.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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