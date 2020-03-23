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Распространение коронавируса нового типа
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В России запустят серийное производство тест-систем для выявления коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Подведомственный Минздраву России Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью в течение текущей недели запустит серийное производство новой тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"ФГБУ "Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью" Минздрава России на этой неделе запустит серийное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции "АмплиТест SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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