В России запустят серийное производство тест-систем для выявления коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Подведомственный Минздраву России Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью в течение текущей недели запустит серийное производство новой тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"ФГБУ "Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью" Минздрава России на этой неделе запустит серийное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции "АмплиТест SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.