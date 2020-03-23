Британцам порекомендовали воздержаться от загородного отдыха из-за коронавируса

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании рекомендовало гражданам страны воздержаться от загородных поездок и отдыха на курортах из-за распространения нового коронавируса. Пояснения к ранее опубликованным правительственным рекомендациям были распространены в воскресенье вечером.

Это произошло после того, как СМИ начали сообщать о росте спроса на аренду загородной недвижимости и угрожающей ситуации, складывающейся в британских приморских городах, куда из-за ясной, хотя и прохладной погоды съезжается большое количество людей. Ранее британские власти настоятельно рекомендовали гражданам воздерживаться от любых поездок без крайней необходимости.

"Данные рекомендации предназначены для людей, планирующих посетить свои загородные дома или места отдыха во время пандемии коронавируса (COVID-19). К поездкам, осуществляемым ввиду острой необходимости, не относится посещение загородных домов, кемпингов, мест стоянки туристических фургонов и т.п. в целях самоизоляции или отдыха. Люди должны оставаться в основных местах проживания", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Власти подчеркивают, что граждане, игнорирующие данные рекомендации, подвергают опасности здоровье других людей и рискуют создать дополнительную нагрузку на местные службы здравоохранения.

Установившаяся над значительной частью территории страны ясная весенняя погода в сочетании с закрытием пабов, кафе, ресторанов, кинотеатров и многих музеев способствовали резкому наплаву туристов в природные парки и курортные городки, где продолжают работать аттракционы и галереи с игровыми автоматами для детей. По сообщениям британских газет, многие британцы, переведенные на удаленную работу или вынужденные самоизолироваться на одну или две недели из-за появления симптомов ОРВИ, устраивают себе импровизированные каникулы и снимают загородные дома. Поступают также сообщения о барах, продолжающих работу, несмотря на запрет.

В воскресенье премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон вновь призвал британцев оставаться дома и воздерживаться от контактов с окружающими, а на улице держать дистанцию в 2 м от других людей. Власти страны также предупредили о возможности введения более жестких мер, таких как введение комендантского часа, в случае, если рекомендации правительства не будут выполняться. Кроме того, в ближайшее время должен быть принят закон, который предусматривает штрафы за нарушение режима самоизоляции и наделяет полицию дополнительными полномочиями.

По состоянию на 22 марта в Соединенном Королевстве было подтверждено 5683 случая заражения новым коронавирусом, число летальных исходов достигло 281. В правительстве признают, что реальное число заболевших может быть значительно выше.