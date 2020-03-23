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Распространение коронавируса нового типа

В Госдуме пока не планируют полностью уходить от очной работы из-за коронавируса

Кроме того, теперь вместо трех пленарных недель и одной региональной будет одна пленарная и одна посвящена работе в регионах и комитетах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы пока не обсуждают возможность изменения порядка работы из-за угрозы распространения коронавируса, предполагается, что все пленарные заседания, в том числе и отчет правительства 15 апреля, будут проходить в очном режиме, сообщил в понедельник ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Пока это [уход от очного проведения пленарных заседаний] не обсуждалось. И в отношении отчета правительства тоже", - сказал Исаев.

Он напомнил, что Госдума уже предприняла некоторые ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, теперь вместо трех пленарных недель и одной региональной будет одна пленарная и одна посвящена работе в регионах и комитетах.

Кроме того, в здание Госдумы ограничен вход по разовым пропускам, с депутатами очно работает только один помощник, "столовая и буфеты в Госдуме закрыты, на всех этажах есть дезинфицирующие средства, которыми всем рекомендовано активно пользоваться, на входе в здание осуществляется контроль [измерения] температуры". "Мы пока продолжаем работу, но значительная часть сотрудников аппарата переведена на дистанционную работу", - добавил Исаев.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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