Отели Крыма и Кубани отмечают рост числа бронирований на май на фоне коронавируса

ТАСС, 23 марта. Краснодарский край и Крым отмечают повышение спроса на отдых в мае, несмотря на ситуацию с коронавирусом. При этом туристы стали уделять больше внимания районам, где можно повысить иммунитет. Однако, пока не начался высокий сезон, отрасль терпит серьезные убытки, и представители турбизнеса не уверены, удастся ли возместить их за лето.

Во многих странах из-за вспышки коронавируса введены дополнительные меры безопасности, в том числе ограничены полеты по ряду направлений из России. С 18 марта в РФ введено ограничение въезда иностранных граждан. Как следствие, представители туристической отрасли столкнулись с потерями - от аннулирования выездных туров и снижения въездного турпотока до отказов от организованных детских туров, запланированных на весенние каникулы.

Пережить карантин

Опрошенные ТАСС представители туристической отрасли отмечают, что пока большого числа туристов в Крыму и на Кубани нет, и это приводит к убыткам для компаний отрасли. Собеседники ТАСС поясняют, что теряют клиентов-иностранцев из-за закрытых границ, а поток российских туристов снижается из-за того, что отменены крупные события: корпоративные мероприятия, конференции, фестивали и празднования.

"До майских праздников неизвестно, что будет. Сейчас туристов не ждем - какие туристы, сейчас вся страна в панике. Все сидят дома, закупившись продуктами. А у нас уже упала выручка уже в два раза", - сказала ТАСС президент ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина.

Чтобы снизить вероятность распространения коронавируса, уже закрыты все учреждения культуры, в том числе знаковые для южных городов музеи. Генеральный директор российского туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин уверен, что именно такие объекты играют значимую для туристов роль в программе поездки, а это значит, что с закрытием музеев зачастую теряется смысл путешествия.

В Севастополе, к примеру, полностью запрещен доступ в музей-заповедник "Херсонес Таврический", а сюда также приезжает большое число православных паломников. На этой земле, как считается, принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь.

Майская "оттепель"

Ближайший всплеск туристической активности на российском берегу Черного моря ожидается на майские праздники. В Севастополь, который за оборону в 1941-1942 гг. удостоен звания города-героя, ждут тех, кто хочет поучаствовать в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На туристских маршрутах в горах Кавказа и Крыма станет больше групп, отправившихся в походы. В санатории и поближе к морю поедут те, кто может позволить себе такую путевку на несколько выходных дней.

В самом большом городе-отеле России "Бархатные сезоны", расположенном рядом с Олимпийским парком в Сочи и включающем почти 4,7 тыс. номеров, наблюдается очень высокий прирост бронирований на майские праздники - в три раза выше, чем на этот же период в прошлом году. При этом, как сообщил ТАСС генеральный директор отеля Станислав Лобачев, приоритетной задачей сотрудников будет обеспечить безопасность отдыхающих: усилены работы по дезинфекции в местах общего пользования, сотрудники проходят тщательный медицинский контроль, установлены дополнительные диспенсеры с антисептиком для обработки рук, круглосуточно работает медпункт.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что в Крыму наблюдается подобная ситуация. "В настоящее время бронь отелей на период майских праздников и летний период составляет порядка 35-90%. Кроме того, мы отмечаем очень серьезный всплеск, рост бронирований со стороны ведущих федеральных туроператоров."

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, в последние дни цены на отдых в регионе упали по сравнению с прошлым годом: до 6% составляет снижение цен на высокий сезон, на майские праздники - до 18%. В основном это коснулось пятизвездочных отелей, средства размещения с тремя и четырьмя звездами оставляют стоимость проживания на уровне прошлого года. При этом в санатории и гостиницы Крыма разосланы методические рекомендации по профилактике вирусной инфекции.

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что правительство РФ окажет поддержку туротрасли, и это поможет привлечь клиентов. "Наше правительство вместе с Центральным банком уже определило ряд мер, которые должны поддержать туристическую отрасль: неуплата налогов, разрешено не платить в компенсационные фонды, резервные фонды, реструктурируются кредиты, которые им предоставлены. И авиаперевозчикам, и туристической отрасли уже оказана и оказывается поддержка", - сказал он журналистам.

Вместо "Бордо"

Завлекая туристов, курорты уделяют больше внимания хорошей экологии в их регионе - считается, что сейчас это привлечет россиян. Например, на курорте "Красная Поляна" в Сочи напоминают: прогулки на открытом воздухе полезны для здоровья, а микроклимат района, где расположен курорт, благотворно влияет на слизистые оболочки горла и носа. При этом более 40% гостей - это жители Краснодарского края, где выявлены два заболевших, и Москвы - лидера по числу зараженных коронавирусом регионов РФ.

"Средний период размещения гостей на курорте вырос от трех до десяти дней. По комментариям гостей, они планируют остаться в горах Сочи до тех пор, пока пандемия коронавирусной инфекции не пойдет на спад. Многие из гостей ушли в незапланированный отпуск на карантин, и поэтому возможность провести этот период времени в регионе с более благополучной экологической обстановкой, по их словам, самое рациональное решение", - сообщили в пресс-службе курорта.

Аксаков назвал Крым "самой защищенной территорией от вируса". "Крым весь насыщен йодом, испарениями от моря, и вы защищены в значительной степени", - пояснил он.

С депутатом согласны и местные бизнесмены. Генеральный директор крупного курортного комплекса "Алые Паруса" Анна Нерозина среди преимуществ отдыха в Крыму назвала мягкий климат и целебный воздух можжевеловых рощ. Она отметила, что Крым безопасен из-за своей изолированности, и это хороший способ "вырваться из городов, которые закрыты на карантин". Рассчитывая на эту категорию туристов, отель подготовил специальные предложения для тех, кто захочет снять номер на один-два месяца.

Учитывая, что весной вода в Азовском и Черном морях слишком холодная, чтобы в ней купаться, прогнозируется рост посетителей на объектах, предлагающих альтернативный отдых. В их числе набирающие популярность в последние годы объекты винного туризма. Президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов уверен, что винодельня и построенный рядом с ней туристический комплекс с отелями не разочаруют даже тех, кто привык отдыхать за рубежом. Гостям предлагают заняться йогой, совершить трекинг по виноградникам, пройти обучение парусному спорту или научиться готовить в гастрономической школе. Дополнительным преимуществом такого путешествия является то, что в этой местности 320 солнечных дней в году.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе крымской "Массандры", одного из старейших винодельческих предприятий России, в 2019 году винзавод принял рекордные 115 тыс. гостей и надеется на рост турпотока в этом году. Туристы могут посетить старинные подземные галереи с уникальными винами, а также роботизированный цех розлива вин. "Винные туры проводятся круглый год, в летний сезон дегустации проходят на исторической площади головного завода - под открытым небом, под аккомпанемент классической музыки", - отметили в пресс-службе предприятия.

Туманные перспективы лета

Хотя отельеры и эксперты оптимистично настроены на майские праздники, дать уверенных прогнозов на лето они не могут. Ситуация, как отмечают собеседники, уникальная, и невозможно предсказать, как сложится эпидемиологическая обстановка, какие карантинные меры будут и как долго они продержатся, как поведут себя туристы в ближайшие месяцы.

"Пока скачка цен никакого не видим. По крайней мере, в тех отелях, с которыми мы работаем. Пока предпосылок не вижу - роста продаж нет, и как будет развиваться ситуация, пока непонятно. Вероятно, единичные случаи поднятия цен, если вся страна поедет в Краснодарский край, будут, но пока такого нет", - считает заместитель директора российского туроператора "Алеан" Дмитрий Попов.

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина отметила, что в такой ситуации делать прогнозы сложно. Она также не ожидает большого роста цен. "На сезон цены выставлены были еще до Нового года, <…> еще когда никто не предполагал, что наступит пандемия. Это экономика, это просчитанные бюджеты, это рассчитанная себестоимость услуг. Поэтому, конечно, все сейчас будут стараться действовать по запланированному, но, если будут происходить из ряда вон выходящие ситуации, конечно, все решения будут приниматься, исходя из этих ситуаций", - сказала она.

Гендиректор туроператора "Дельфин" считает, что, если к лету вновь станут доступны туры в Европу, они могут оттянуть на себя часть турпотока. Дело в том, что, когда на туристическом рынке какое-то направление появляется вновь после долгого перерыва, на него в первое время действуют серьезные скидки. "Некоторые отели корректируют цены и отменяют акции раннего бронирования на майские праздники. Туристы, которые отказываются от зарубежных поездок на ближайшие дни, не рассматривают, как правило, переориентацию на российские курорты", - рассказала ТАСС генеральный директор туроператора "Ривьера Сочи" Бэлла Тарасова.

Курорт готов к увеличению турпотока, большое внимание уделяется обеспечению безопасности тех людей, которые находятся на территории курорта, сообщили ТАСС в мэрии Сочи.

На рост летнего турпотока рассчитывают и в Крыму - полуостров каждый год бьет рекорды по числу гостей, в прошлом году здесь побывали 6,87 млн туристов. В недавнем докладе главе Крыма Сергею Аксенову гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин сообщил, что резко вырос объем заявок от авиакомпаний: к примеру, "Уральские авиалинии" запросили дополнительно 1,1 тыс. рейсов. Аксенов указал, что, если растет пассажиропоток воздушной гавани, то необходимо усилить меры контроля. "В полном объеме, на 100% должны обследоваться пассажиры", - подчеркнул он.