Facebook выделит около 720 тыс. медицинских масок для борьбы с коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Американская компания Facebook предоставит 720 тыс. медицинских масок для противодействия коронавирусу нового типа. Об том объявил глава компании Марк Цукерберг. Facebook таким образом присоединилась к числу других технологических компаний, ранее объявивших о желании оказать помощь в борьбе с пандемией, сообщило агентство Bloomberg.

Индивидуальные средства защиты, по данным агентства, будут направлены из специального резервного фонда компании. Его создали еще в прошлом году в целях защиты населения от лесных пожаров, охвативших Калифорнию и приведших к эвакуации местных жителей. Кроме того, с учетом негативных последствий распространения нового коронавируса Facebook доплатит каждому своему штатному сотруднику одну тысячу долларов к следующей зарплате. В рамках журналистского проекта Facebook, как стало известно Блумберг, компания выделит гранты в размере одного миллиона долларов на поддержку новостных репортажей, посвященных коронавирусу нового типа.

Ранее американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, заявил о готовности наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в которых остро нуждаются многие штаты. Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма сообщил, что пожертвует США миллион медицинских масок и 500 тыс. наборов для выявления коронавируса нового типа. В воскресенье в столицу Эфиопии Аддис-Абебу прибыл грузовой самолет с 6 млн препаратов и средств медицинского назначения для противодействия пандемии коронавируса, пожертвованными Джеком Ма странам Африки.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их учебы в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети компании превышает 2,5 млрд пользователей.