В Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 700

ХЕЛЬСИНКИ, 23 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло до 700, за сутки увеличившись на 74. Об этом сообщил в понедельник финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

"В Финляндии к настоящему моменту зафиксировано 700 случаев заражения", - говорится в сообщении.

22 марта сообщалось о 626 случаях, 21 марта был зарегистрирован первый в стране летальный исход от вызываемого коронавирусом заболевания - умер пожилой человек.

С 19 марта по 13 апреля Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. В стране закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома. Кроме того, запрещено собираться в группы из более чем 10 человек.