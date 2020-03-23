"СOVID не победит". Россия присоединилась к международному флешмобу против коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Медики из регионов России присоединились к флешмобу #СOVIDнепобедит, участвуя в котором врачи из разных стран на фото, снабженных специальным хэштегом, призывают сограждан оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия. Флешмоб #СOVIDнепобедит стал российским аналогом международной акции #StayAtHome, которую запустили в Twitter врачи из Малайзии, призывающие пациентов оставаться дома во время пандемии коронавируса. Для этого они фотографируются в халатах и медицинских масках с мини-плакатами, одна из самых популярных надписей на которых: "Оставайтесь дома ради нас".

Malaysians taking care of eachother is a beautiful sight to see. Let this crisis bring out the best in Malaysians, not the worst. Take care of eachother. #KitaJagaKita pic.twitter.com/yaxoQ1NOSi — Liew Chin Tong (@LiewChinTong) March 18, 2020

"Кому пришла идея присоединится к флешмобу, я сейчас не вспомню, но ее поддержали все, вплоть до главного врача. Мы сделали фото в одном из помещений отделения реанимации. Мы хотели сказать нашим пациентам, пусть они все сидят дома, а мы их вылечим, приложим и силы, и душу, и старания, и знания, и свой опыт", - сообщила ТАСС одна из участниц российского флэшмоба, главная медсестра новосибирской инфекционной больницы №1 Елена Кондратьева. Кроме медсестер, в акции приняли три доктора и медбрат. К флешмобу присоединились также медики-инфекционисты из Оренбургской области. Врачи опубликовали фото с призывом "Мы остаемся здесь для вас. Пожалуйста, оставайтесь дома для нас" в своих аккаунтах в соцсетях и напомнили об основных мерах профилактики: ограничить контакты с людьми, не посещать места массового скопления людей, относиться ответственно к своему здоровью. При малейшем недомогании - повышении температуры, насморке, кашле - вызывать врачей. "С помощью всемирной акции решили поддержать врачей и напомнить жителям Оренбургской области еще раз про меры профилактики", - рассказали ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Сотрудники Центра медицины катастроф Курганской области и больницы скорой помощи региона сфотографировались с карточками, обращенными к жителям. Надпись на них гласит: "Мы дежурим для вас - оставайтесь дома для нас". "Мы надеемся, что люди прислушаются и ограничат выход из дома без надобности. Как медики, мы понимаем, что это поспособствует приостановлению распространения вируса. Поэтому это важно, поэтому поддержали акцию", - сказал ТАСС директор курганского Центра медицины катастроф Александр Шумаев.