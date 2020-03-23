Более 450 организаций присоединились к общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 450 коммерческих и общественных организаций стали участниками общероссийской акции взаимопомощи в условиях распространения нового коронавируса "Мы вместе". Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник порталом мывместе2020.рф.

"К общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, запущенной 21 марта, за два дня присоединилось более 450 компаний и объединений. Они подали заявку на сайте мывместе2020.рф и указали, какую помощь готовы предоставить нуждающимся в период распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что большинство присоединившихся заявили, что готовы предоставлять нуждающимся транспорт, проводить психологические и юридические консультаций, обеспечивать дистанционное обучение и доставку продуктов. "Более 30 компаний заявили о желании помочь деньгами и медицинским оборудованием", - говорится в пресс-релизе.

Сайт мывместе2020.рф - агрегатор, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать новости. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт и ряд волонтерских организаций.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.