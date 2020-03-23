Лица без регистрации проголосуют за поправку к конституции в Москве на Казанском вокзале

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах страны, смогут проголосовать в Москве за поправку к Конституции РФ на территории избирательного участка на Казанском вокзале. Об этом сообщил в понедельник на заседании комиссии секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

"Предлагается определить на территории Москвы участок для голосования граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ, 4003, расположенный по адресу: Комсомольская площадь, дом 2, - Казанский вокзал", - сказал Попов.

Как сказал председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, комиссия поддержала данное предложение, подчеркнув, что данная площадка является традиционной для голосования граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства.