{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в конституции

Лица без регистрации проголосуют за поправку к конституции в Москве на Казанском вокзале

По словам председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, данная площадка является традиционной для голосования граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах страны, смогут проголосовать в Москве за поправку к Конституции РФ на территории избирательного участка на Казанском вокзале. Об этом сообщил в понедельник на заседании комиссии секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

"Предлагается определить на территории Москвы участок для голосования граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ, 4003, расположенный по адресу: Комсомольская площадь, дом 2, - Казанский вокзал", - сказал Попов.

Как сказал председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, комиссия поддержала данное предложение, подчеркнув, что данная площадка является традиционной для голосования граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в конституции
Реклама на ТАСС
Попова: у более 70% инфицированных в России коронавирус протекает с неявными симптомами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС