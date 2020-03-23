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Распространение коронавируса нового типа

Туристы с лайнера Costa Luminosa могут отправиться на карантин в Италии

На судне остаются 337 пассажиров, среди них 10 россиян

РИМ, 23 марта. /ТАСС/. Иностранные пассажиры, в том числе 10 россиян, остающиеся на борту круизного лайнера Costa Luminosa, зашедшего в порт Савоны, могут быть помещены на карантин в Италии. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, после схода итальянских туристов и пассажиров некоторых других национальностей на судне остаются 337 человек и экипаж.

Около 150 из них, оставшиеся итальянцы и 92 голландца должны сойти на берег во второй половине дня. Как пишет агентство, региональные власти области Лигурия рассматривают возможность доставки оставшихся 190 пассажиров и части экипажа в режиме карантина в гостиницы в Риме и Пизе в ожидании специальных рейсов для отправки на родину. Организация санитарных коридоров, а также отправка пассажиров специальными чартерными рейсами осуществляется за счет компании-судовладельца Costa Crociere.

В компании ТАСС сообщили, что на борту находятся 10 россиян.

На лайнере были зафиксированы случае инфицирования коронавирусом. Заразившиеся сошли на берег несколько дней назад в Марселе. 80 человек (30 пассажиров и 50 членов экипажа) были помещены в изоляцию.

Генеральное консульство РФ внимательно следит за развитием ситуации, находится в тесном контакте с местными властями и Департаментом гражданской защиты, а также компанией-судовладельцем в целях скорейшего урегулирования ситуации и организации возвращения россиян на родину.

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