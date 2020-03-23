Исследование: россияне стали больше смотреть новости по телевизору

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россияне стали больше смотреть телевизор дома, недельный рост составил 4% и увеличилось время просмотра новостных программ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Mediascope.н

"По итогам третьей рабочей недели марта (16-20 марта) общий телерейтинг (зрители четырех лет и старше) в России вырос на 4% по сравнению со второй и первой неделей месяца (2-13 марта) - сказали в пресс-службе. - Среднесуточное время просмотра ежедневных выпусков новостей и информационно-аналитических передач дома и на дачах увеличилось на 9%". Если в предыдущие две недели, уточняет измеритель, россияне старше четырех лет тратили на просмотр новостей в среднем 16,8 минут в день, то по итогам третьей недели марта - 18,4 минуты.

Наиболее значительный рост телеаудитории наблюдается среди детей 4-17 лет (+24%) и молодых зрителей в возрасте 18-24 лет (+13%).

"Наш прогноз подтверждается. Текущая ситуация продолжит влиять на медиапотребление россиян и, в частности, просмотр ТВ и видеоконтента, - цитирует пресс-служба исполнительного директора Mediascope Ксению Ачкасову. - Люди стали больше времени проводить дома, поэтому уже сейчас мы наблюдаем рост телеаудитории по всей России. Особенно это заметно среди детей и молодежи".