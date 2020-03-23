Число обратившихся в МФЦ КБР сократилось вдвое в связи с мерами профилактики коронавируса

НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) Кабардино-Балкарии (КБР) оказывают услуги жителям региона только по предварительной записи, что сократило обращение граждан вдвое, сообщили ТАСС в понедельник в Минэкономразвития региона.

За январь - февраль в среднем офисы "Мои Документы" КБР каждый день посещает около 4,3 тыс. человек.

"Во исполнение требований указа главы КБР "О введении на территории КБР режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции" в ГБУ "МФЦ КБР" введен режим приема только по предварительной записи. Количество заявителей сокращено в два раза, остаются случаи посещения заявителями, которые не были в курсе изменений порядка, в первые дни их будут обслуживать и предупреждать об ограничениях. В дальнейшем до нормализации и снятия ограничений прием будет производиться строго по предварительной записи в электронной очереди", - сообщил представитель ведомства.

Предварительно можно записаться самостоятельно на официальном сайте mfckbr.ru или по телефону горячей линии: 8-800-100-32-82, уточнил он. "Работа секторов приема и выдачи в удаленном формате на данный момент не представляется возможной, большое количество государственных и муниципальных услуг требует физического присутствия гражданина", - добавил собеседник.

Для категорий граждан 60 лет и старше предоставление услуг будет организовано с выездом мобильной бригады на дом, по предварительной заявке (но не более 30 заявок в день по республике). Вместе с тем все сотрудники МФЦ КБР работают в полном составе, за исключением тех, кто имеет различные простудные заболевания. Усилена работа операторов контакт-центра для дистанционного консультирования заявителей по возникающим вопросам.

По состоянию на 23 марта, по информации оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в КБР, зарегистрировано два случая заражения, в госпитале находятся 18 человек. Под медицинским наблюдением остаются 158 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.