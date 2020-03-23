{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число обратившихся в МФЦ КБР сократилось вдвое в связи с мерами профилактики коронавируса

В многофункциональных центрах региона введен режим приема только по предварительной записи

НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) Кабардино-Балкарии (КБР) оказывают услуги жителям региона только по предварительной записи, что сократило обращение граждан вдвое, сообщили ТАСС в понедельник в Минэкономразвития региона.

За январь - февраль в среднем офисы "Мои Документы" КБР каждый день посещает около 4,3 тыс. человек. 

"Во исполнение требований указа главы КБР "О введении на территории КБР режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции" в ГБУ "МФЦ КБР" введен режим приема только по предварительной записи. Количество заявителей сокращено в два раза, остаются случаи посещения заявителями, которые не были в курсе изменений порядка, в первые дни их будут обслуживать и предупреждать об ограничениях. В дальнейшем до нормализации и снятия ограничений прием будет производиться строго по предварительной записи в электронной очереди", - сообщил представитель ведомства.

Предварительно можно записаться самостоятельно на официальном сайте mfckbr.ru или по телефону горячей линии: 8-800-100-32-82, уточнил он. "Работа секторов приема и выдачи в удаленном формате на данный момент не представляется возможной, большое количество государственных и муниципальных услуг требует физического присутствия гражданина", - добавил собеседник.

Для категорий граждан 60 лет и старше предоставление услуг будет организовано с выездом мобильной бригады на дом, по предварительной заявке (но не более 30 заявок в день по республике). Вместе с тем все сотрудники МФЦ КБР работают в полном составе, за исключением тех, кто имеет различные простудные заболевания. Усилена работа операторов контакт-центра для дистанционного консультирования заявителей по возникающим вопросам.

По состоянию на 23 марта, по информации оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в КБР, зарегистрировано два случая заражения, в госпитале находятся 18 человек. Под медицинским наблюдением остаются 158 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф. 

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Попова: некоторые страны обеспечили противодействие коронавирусу без жесткого карантина
Комментируя возможные меры предотвращения распространения коронавируса в Москве, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что введение карантина в столице не обсуждается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС