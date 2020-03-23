СМИ сообщили о росте цен на такси в Киеве после запрета работы общественного транспорта

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Поездки на такси в Киеве подорожали более чем в полтора раза после распоряжения городских властей о приостановке движения общественного транспорта в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщило украинское агентство "ГолосUA".

По данным издания, поездка в центр Киева, которая ранее обошлась бы в 85 гривен ($3), утром 23 марта стоила 130 гривен ($4,7), цена доходит и до 180 гривен ($6,5). "Так, например, маршрут от массива Бортничи до Печерского района по обычному тарифу стоит около 120 гривен ($4,3). Но за такую цену таксисты ехать не хотят: несколько вызовов через диспетчера остались без ответа, никто не приехал", - сообщило агентство.

В Киеве с понедельника общественным транспортом могут пользоваться только медики, работники коммунальной, социальной и других служб по обеспечению жизнедеятельности города при предъявлении соответствующего пропуска.

На Украине по состоянию на утро 23 марта выявлены 73 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 смертельных, 1 пациент уже выздоровел, и его выписали из больницы.