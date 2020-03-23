Bloomberg: Трамп негласно обсуждает отмену ограничений, введенных из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в конфиденциальном порядке приступил к обсуждению поэтапной отмены ограничений, которые были введены в рамках борьбы с распространением нового коронавируса и привели практически к полному прекращению деятельности большинства предприятий в стране. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg , ссылаясь на собственные источники.

По их данным, американский президент встревожен тем, что такие меры профилактики, как предписание не выходить из дома даже в будние дни, скажутся на американской экономике серьезнее, чем непосредственные последствия заболевания, вызываемого коронавирусом. Трамп, которого поддерживает министр финансов Стивен Мнучин, с 19 марта обсуждает с советниками и помощниками варианты, как действовать после 31 марта, когда истечет срок рекомендации для американцев соблюдать безопасное друг от друга расстояние.

Настрой президента США, как утверждают источники агентства, идет вразрез с советами координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс и директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Биркс и Фаучи убеждены, что болезненные для национальной экономики меры в условиях отсутствия проверенного средства от коронавируса - это единственная реальная возможность подавить вспышку в стране.

Газета The Washington Post в субботу предупредила, что спад американской экономики на первом этапе будет более резким и болезненным, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. Чрезвычайные меры, направленные на сдерживание распространения нового коронавируса, привели к тому, что 84 млн американцев остаются в своих домах, а также к практически полному прекращению деятельности большинства предприятий в стране.

Как отмечает газета, миллионы американцев теряют работу. По оценке Bank of America, на этой неделе министерство труда объявит, что уже примерно 3 млн жителей страны подали свои первые заявки на получение пособий по безработице. Это более чем в четыре раза превышает исторический максимум, установленный в 1982 году во время рецессии. С каждым днем, подчеркивает The Washington Post​​​, кризис набирает силу из-за того, что рестораны, кинотеатры, спортивные комплексы и предприятия закрываются, чтобы не допустить распространения инфекции.