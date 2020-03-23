{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Клишас не исключил введения уголовной ответственности за фейки о коронавирусе

В настоящее время за распространение фейковых новостей, в частности, предусмотрены административные штрафы до 1,5 млн рублей
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Ответственность для нарушителей закона о запрете распространения недостоверной информации в условиях борьбы с коронавирусом может быть ужесточена вплоть до уголовной. Об этом заявил журналистам в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и с учетом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией общественная опасность распространения недостоверных сообщений под видом достоверной информации - фейков - о коронавирусе возрастает. Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности", - сказал Клишас.

В настоящее время законодательство РФ предусматривает блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. За распространение фейковых новостей также предусмотрены административные штрафы до 1,5 млн рублей.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Обращение генсека ООН к странам, участвующим в военных конфликтах. Полный текст
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС