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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: для победы над коронавирусом Европе может понадобиться до двух лет

По мнению эксперта по инфекционным заболеваниям из Шанхая Чжана Вэньхуна, чтобы покончить с этой эпидемией в сжатые сроки, меры должны быть чрезвычайно радикальными

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 марта. /ТАСС/. Странам Европы не следует рассчитывать на быструю победу над коронавирусом, для этого может понадобиться в общей сложности до двух лет. С таким мнением выступил эксперт по инфекционным заболеваниям из Шанхая Чжан Вэньхун.

"Будет совершенно естественным, если вирус [в странах Европы] будет появляться и исчезать и это продлится один или два года", - сказал эксперт во время видеоконференции, организованной генконсульством КНР в городе Дюссельдорф для представителей китайской общины и студентов.

"Забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем", - приводит слова ученого в понедельник газета South China Morning Post.

По его мнению, чтобы покончить с этой эпидемией в сжатые сроки, меры должны быть чрезвычайно радикальными. "Если бы только во всем мире можно было прекратить все перемещения на четыре недели, тогда пандемию можно было бы остановить", - считает шанхайский микробиолог. "Однако трудно даже представить, что такое возможно. Уж точно не в Германии или Европе", - добавил Чжан Вэньхун.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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