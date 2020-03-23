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Распространение коронавируса нового типа

Администрация Петербурга переведет на удаленный режим работы 10% сотрудников

В основном здании городского правительства также дежурит сотрудник Роспотребнадзора, который проверяет температуру у приходящих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Дистанционная форма работы будет введена для 10% сотрудников исполнительных органов власти в Санкт-Петербурге, сообщила в понедельник пресс-служба городского правительства.

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"Руководствуясь постановлением правительства Санкт-Петербурга о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга переводят отдельных сотрудников на дистанционную форму работы. Список формируется с учетом необходимости обеспечения бесперебойной деятельности исполнительных органов государственной власти. Ожидается, что на дистанционную форму работы может быть переведено около 10% сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы.

На сотрудников администрации распространяется общее для всех правило 14-дневной изоляции после возвращения из поездок за пределы Российской Федерации. В основном здании городского правительства в Смольном дежурит сотрудник Роспотребнадзора, который проверяет температуру у всех входящих в здание с помощью бесконтактного термометра.

Как сообщили в пресс-службе, с симптомами ОРВИ был госпитализирован в клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина сотрудник Комитета по молодежной политике, который контактировал с гражданами, прибывшими из-за рубежа. Был установлен круг контактов с другими сотрудниками, проведены все необходимые исследования, госслужащие соблюдают режим самоизоляции и выполняют работу дистанционно.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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