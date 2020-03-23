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Распространение коронавируса нового типа

Комитет Совфеда по регламенту 24 марта протестирует систему удаленной работы сенаторов

Вопрос об удаленном участии сенаторов в заседаниях комитета был ранее поднят на фоне угрозы распространения коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности на заседании во вторник протестирует автоматизированную информационную систему "Мобильное рабочее место члена СФ", трое сенаторов будут принимать участие в заседании в дистанционном режиме. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава комитета Вячеслав Тимченко.

Вопрос об удаленном участии сенаторов в заседаниях комитета был ранее поднят на фоне угрозы распространения коронавируса.

"У нас есть три зала, где установлена система прямого участия членов Совета Федерации в заседаниях комитетов в режиме онлайн. Завтра комитет по регламенту в тестовом режиме проведет такое заседание, у нас три члена Совета Федерации примут участие в работе комитета в онлайн-режиме, находясь на своих обычных рабочих местах для того, чтобы опробовать эту систему", - сказал Тимченко.

Он отметил, что до этого комитет еще не проводил заседания с использованием данной системы. По словам сенатора, через специальное приложение, установленное на рабочих ноутбуках или планшетах, члены комитета посредством видеконференцсвязи могут голосовать по вопросам повестки комитета, а также в онлайн-режиме выразить свою позицию по той или иной теме. По словам Тимченко, о результатах тестирования системы комитет по регламенту уведомит все остальные комитеты Совфеда, чтобы они также могли ее использовать в своей работе.

В понедельник руководитель пресс-службы СФ Владислав Пономаренко сообщил журналистам, что сенаторам старше 70 лет рекомендовано следить за ходом пленарного заседания 25 марта в удаленном режиме, так как они входят в "потенциальную группу риска". Данная рекомендация не относится к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и ее заместителям. Он также напомнил, что в соответствии с регламентом Совета Федерации сенатор, отсутствующий на заседании по уважительной причине, может выразить свою позицию по любому вопросу повестки дня в заявлении на имя председателя палаты, которая отражается в стенограмме заседания.

Теги
РоссияТимченко, Вячеслав СтепановичРаспространение коронавируса нового типа
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