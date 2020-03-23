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Распространение коронавируса нового типа

В Великобритании число умерших после заражения коронавирусом достигло 335

Еще 46 пациентов, чьи результаты анализов на заражение коронавирусом были положительными, умерли

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Число людей, умерших в Великобритании после заражения новым коронавирусом, в понедельник достигло 335. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальными службами здравоохранении Англии, Уэльса и Шотландии.

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"Еще 46 пациентов, чьи результаты анализов на заражение коронавирусом были положительными, умерли. Таким образом, число подтвержденных летальных случаев в Англии достигло 303", - говорится в сообщении, распространенном Национальной службой здравоохранения Англии.

За сутки по четыре новых летальных случая были отмечены в Уэльсе и Шотландии, где число умерших достигло 16 и 14 соответственно. О втором умершем пациенте, который был заражен коронавирусом, в воскресенье сообщили власти Северной Ирландии.

Общенациональная статистика по количеству выявленных случаев заражения и общему числу смертей будет обновлена позднее.

В правительстве Соединенного Королевства признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше количества подтвержденных случаев. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, на каждого пациента, умершего в стране после заражения новым коронавирусом, может приходиться по тысяче инфицированных.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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