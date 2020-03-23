ГАИ будет снимать с регистрации автомобили умерших людей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. ГАИ начнет снимать с регистрации автомобили умерших людей и штрафовать водителей, которых поймают за рулем этих машин, если они не были перерегистрированы наследниками. Об этом сообщила "Российская газета".

"ГАИ получила данные об умерших собственниках машин. Теперь на их машинах не поездишь. При этом в неприятную ситуацию могут попасть те автовладельцы, которые эксплуатируют машину, собственник которой ушел в мир иной. Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку", - пишет газета.

По информации "Российской газеты", теперь ГАИ получает информацию об умерших от Федеральной налоговой службы. Регистрационные подразделения ГИБДД будут снимать автомобили с регистрации без предупреждения наследников. Им придется регистрировать машину на себя после того, как они вступят в права наследования.

Издание отмечает, что Госавтоинспекция занялась данной проблемой после ДТП в Москве на Бутырской улице, когда водитель насмерть сбил человека. Собственник автомобиля умер, а на него тем временем продолжали приходить штрафы, которых накопилось больше 650.