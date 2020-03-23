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Распространение коронавируса нового типа

Эспер заявил, что минобороны США ограничит доступ в здание Пентагона из-за коронавируса

Власти приняли решение усилить меры охраны здоровья до четвертого уровня из пяти возможных

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США ограничивает доступ в здание Пентагона в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, власти приняли решение усилить меры охраны здоровья до так называемого уровня "Чарли" - четвертого из пяти возможных. "Этот уровень подразумевает ограничение количества мест доступа на территорию Пентагона и увеличение числа сотрудников, которые перейдут на удаленную работу", - сказал он.

"Мы будем производить медицинский осмотр, то есть измерение температуры у тех, кто заходит [на территорию]", - пояснил также министр. "У нас нет намерения ограничивать доступ прессы, мы хотим, чтобы здание было открыто для необходимого персонала, а также, конечно, для журналистов", - добавил также Эспер.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 40 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 470 человек.

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