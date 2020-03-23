В Италии выписали пациента, с которого началась локальная вспышка коронавируса

РИМ, 23 марта. /ТАСС/. Первый итальянский пациент с коронавирусом - 38-летний Маттиа из города Кодоньо (северная область Ломбардия) - был выписан из больницы. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA .

Как напоминает агентство, о случае стало известно 21 февраля, когда мужчина в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью был переведен в реанимацию города Павия. Он обратился с недомоганием в больницу Кодоньо 19 февраля, однако ему не был сразу проведен тест. К тому же он успел заразить нескольких человек, включая своих родственников. Отец мужчины впоследствии умер, тогда как беременная жена, перенесшая заболевание в легкой форме, была выписана почти две недели назад.

Санитарные власти так и не сумели выяснить, от кого мог заразиться Маттиа, который не бывал в Китае, где была зарегистрирована вспышка коронавируса в начале года. Коронавирус не подтвердился у его приятеля, с которым он ужинал после его возвращения из Китая.

После выявления этого случая 10 городов в провинции Лоди (под Миланом) были изолированы и объявлены "красной зоной". К ним прибавился населенный пункт Во в соседней области Венето, где 21 февраля был зарегистрирован первый скончавшийся с диагнозом коронавирус. Связь между двумя центрами вспышки с населением около 15 тыс. и 3 тыс. человек также обнаружить не удалось.

С начала эпидемии в Италии инфицированы почти 64 тыс. человек, из которых чуть более 6 тыс. скончались и почти 7,5 тыс. излечились. Наибольшее число зараженных остается на севере - в областях Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, постепенно растет число инфицированных во всех областях.