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Распространение коронавируса нового типа

Патриарх Кирилл создал рабочую группу по координации работы церкви в условиях пандемии

Ранее Священный Синод РПЦ предписал отказаться от целования креста по окончании литургии, а также ужесточить санитарные правил при совершении таинств крещения, причастия и соборования

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл распорядился создать рабочую группу по координации деятельности церковных учреждений в период пандемии коронавируса, сообщает в понедельник сайт Московского патриархата.

"Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 23 марта 2020 года образована рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Рабочая группа создана в том числе для взаимодействия с органами государственной власти, осуществляющими полномочия в области противодействия распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Председателем группы назначен управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. В ее состав также вошли председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва, секретарь патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, личный секретарь патриарха Московского и всея Руси архимандрит Алексий (Туриков), руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее Священный Синод Русской православной церкви принял заявление в связи с распространением коронавируса и утвердил инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей РПЦ. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

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