{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Британии выросло до 6,6 тыс.

При этом количество летальных исходов увеличилось до 335

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании за сутки возросло почти на 1 тыс. и превысило 6,6 тыс. человек. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении министерства здравоохранения и социальных дел страны. При этом количество летальных исходов увеличилось на 54, до 335.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По состоянию на 9 утра 23 марта у 83 945 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на заражение коронавирусом], в 77 295 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 6650 случаях - положительными", - говорится в коммюнике.

Минздрав также подтвердил данные о числе новых летальных случаев, ранее распространенные Национальными службами здравоохранения Англии (303 умерших), Северной Ирландии (2), Уэльса (16) и Шотландии (14). Днем ранее число летальных исходов среди пациентов, зараженных новым коронавирусом, составляло 281. Число выздоровевших пациентов в Соединенном Королевстве в понедельник увеличилось до 135.

В настоящий момент в Великобритании берут анализы на заболевание только у людей, входящих в группы риска, а также у пациентов, доставленных в больницы в тяжелом состоянии. Тем, у кого наблюдаются лишь легкие симптомы, рекомендовано не обращаться к врачам вовсе, а самоизолироваться на семь дней. В связи с этим власти страны признают, что реальное количество заразившихся может быть существенно больше, чем число подтвержденных случаев. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, на каждого пациента, умершего в стране после заражения коронавирусом нового вида, может приходиться по тысяче инфицированных.

 

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число случаев заражения коронавирусом в ФРГ выросло до 28 981
Количество погибших достигло 119
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС