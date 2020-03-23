В посольстве РФ в Чили заявили о 30 россиянах, покинувших страну после закрытия границы

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 30 российских туристов смогли покинуть Чили, после того как власти ряда стран закрыли границу для въезда иностранцев из-за пандемии коронавируса, что привело к отмене многих авиарейсов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве РФ в Сантьяго.

"По тем сведениям, которые есть в нашем распоряжении, по меньшей мере 30 человек улетели самостоятельно", - сказали в посольстве.

В общей сложности в диппредставительство обратились 133 российских туриста. "Мы рекомендуем не дожидаться централизованной эвакуации, которая сейчас прорабатывается, а улетать самим, потому что такая возможность еще сохраняется", - добавили в посольстве.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. К настоящему моменту число заболевших превысило 740 человек, двое умерли. С 18 марта правительство южноамериканской страны закрыло ее границы для въезда иностранцев из-за угрозы распространения инфекции.