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Распространение коронавируса нового типа

Власти Кипра вводят запрет на передвижение без необходимости

НИКОСИЯ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Республики Кипр в рамках мер по противодействию распространению коронавируса вводят со вторника запрет на передвижение по острову без крайней необходимости. Об этом заявил вечером в понедельник в обращении к нации президент островного государства Никос Анастасиадис.

"С 18:00 24 марта будет введен запрет на лишние передвижения. Они не коснутся тех, кто отправляется на работу или в магазин, едет к врачам или в банки при отсутствии возможности осуществить электронную операцию, а также тех, кто совершает передвижение для того, чтобы оказать помощь нуждающимся", - сказал глава республики.

Теги
КипрАнастасиадис, НикосРаспространение коронавируса нового типа
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