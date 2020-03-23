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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в ФРГ выросло до 28 981

Количество погибших достигло 119

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки выросло примерно на 17% и достигло 28 981. Такую оценку привело в понедельник вечером издание FOCUS online со ссылкой на данные министерств здравоохранения и социальных дел федеральных земель ФРГ.

Как пишет FOCUS online, накануне в Германии насчитывалось 24 819 инфицированных. По данным издания, от последствий заболевания скончались 119 немцев.

Утром германский институт вирусологии имени Роберта Коха сообщал о 22 672 случаях заражения, однако он получает сведения из регионов с задержкой, и поэтому они разнятся с информацией СМИ.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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