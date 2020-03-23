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В Минкомсвязи признали Жаров большим авторитетом в отрасли IT и массовых коммуникаций

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Александр Жаров на посту главы Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) пользовался огромным авторитетом в индустрии, сказал ТАСС в понедельник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

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Биография Александра Жарова

"Александра Александровича [Жарова] отличало то, что, будучи главой контрольного ведомства - а контролеров традиционно не любят - он, тем не менее, пользовался очень большим авторитетом и уважением в индустрии. Потому что все знали, что он, во-первых, очень профессионален и глубоко разбирается в вопросе, а во-вторых, он в принципе всегда проявлял себя как очень справедливый и понимающий человек… Специфика его работы заключалась в том, что он пытался не столько карать, сколько договариваться с индустрией о соблюдении правил игры, и никогда не "стрелял без предупреждения", - сказал ТАСС Волин.

По его мнению, задачей, которую ставил перед ведомством Жаров, было "не наказывать или блокировать, а <...> именно убирать нелегальный и опасный контент". "Если мы посмотрим на ситуацию с сайтами, которые подвергались блокировке, то мы увидим, что пропорция была следующая: на один заблокированный сайт приходилось десять сайтов, которые добровольно удаляли запрещенную информацию у себя", - добавил замглавы Минкомсвязи.

Президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин, в свою очередь, сообщил ТАСС, что "ключевые этапы цифровой трансформации отрасли, и весь спектр сопутствующих проблем: новые подходы к контролю и мониторингу, медиаизмерениям", пришлись на те 8 лет, когда Александр Жаров возглавлял Роскомнадзор. "Жаров выступил инициатором пересмотра подходов к борьбе с пиратством, его инициативы успешно реализованы, и даже скептики очень высоко оценивают результаты", - добавил он, назвав Жарова одним из сильнейших медиаменеджеров.

Как сообщили ТАСС источники в индустрии, а ранее писал РБК, Жаров возглавит холдинг "Газпром-медиа".

Теги
Жаров, Александр АлександровичМишустин, Михаил Владимирович
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