Биография Александра Жарова

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 марта 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора.

Александр Александрович Жаров родился 11 августа 1964 года в Челябинске.

В 1987 году окончил педиатрический факультет Челябинского государственного медицинского института (ныне - Южно-Уральский государственный медицинский университет), в 2006 году - юридический факультет Российской академии государственной службы при президенте РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).

Кандидат медицинских наук. В 2004 году в Федеральном научном центре гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана защитил диссертацию на тему "Медико-гигиенические основы формирования здорового образа жизни в РФ".

С 1986-го по 1996 год Александр Жаров работал врачом-анестезиологом и реаниматологом в городской клинической больнице №1 в Челябинске. В это же время был ассистентом кафедры патологической физиологии Челябинского государственного медицинского института.

В 1997 году переехал в Москву, в 1997-1998 годах работал обозревателем, затем заместителем главного редактора журнала "Семейный доктор. Практические советы по медицине".

С 1998-го по 1999 год - советник председателя правления Российского информационного агентства "Вести" (ранее - РИА "Новости"; ныне - МИА "Россия сегодня") Алексея Волина (ныне - заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ).

Затем некоторое время работал в Департаменте правительственной информации аппарата правительства РФ.

С 1999-го по 2004 год - пресс-секретарь министра здравоохранения РФ Юрия Шевченко.

В 2001-2005 годах Александр Жаров вел на телеканале РТР (ныне - "Россия-1") программу "Здоровье и жизнь" (с 2002 года - "Студия "Здоровье").

С марта 2004 года по март 2006 года - референт, пресс-секретарь председателя правительства РФ Михаила Фрадкова.

С марта 2006 года по октябрь 2007 года занимал должность заместителя генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олега Добродеева. Отвечал за связи с общественными организациями и госорганами.

С 8 октября 2007 года по 12 июня 2008 года - директор Департамента пресс-службы, информации и протокола правительства РФ. Данное подразделение было создано в структуре аппарата правительства в результате вывода пресс-службы из сферы ответственности Департамента массовых коммуникаций, культуры и образования и объединения ее со службой протокола.

С 12 июня 2008 года по 3 мая 2012 года - заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щеголева.

В начале 2010-х годов Александр Жаров был членом совета директоров Первого канала.

С 3 мая 2012 года являлся руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Сменил на этом посту Сергея Ситникова.

Вскоре после назначения Александра Жарова на пост руководителя Роскомнадзора это ведомство стало отвечать за ведение Единого реестра запрещенных сайтов в интернете. Помимо внесения в этот реестр ресурсов по решениям других ведомств (судов, МВД, Роспотребнадзора и др.), Роскомнадзор получил полномочия по блокировке сайтов с детской порнографией, нарушителей закона о персональных данных, а также мессенджеров, которые отказываются предоставлять данные в рамках т. н. пакета Яровой. Наиболее резонансными блокировками, сделанными Роскомнадзором при Жарове, стали блокировки сервиса Telegram и соцсети для публикации резюме, поиска и установления деловых контактов LinkedIn. В 2019 году, в связи с вступлением в силу закона о надежном Рунете, полномочия ведомства были расширены. Роскомнадзор получил право определять маршрутизацию трафика российских операторов и контролировать их соблюдение.

Член Совета при президенте РФ по делам казачества (с ноября 2019 года).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 6 млн 359 тыс. рублей, супруги - 3 млн 927 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2008).

Награжден орденами Почета (2010), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Отмечен благодарностью президента РФ (2008).

Владеет английским и французским языками.

Женат, шесть детей. Супруга - Евгения Анатольевна (род. 1974).