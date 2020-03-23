{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Биография Александра Жарова

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности руководителя Роскомнадзора
Глава Роскомнадзора Александр Жаров Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава Роскомнадзора Александр Жаров
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 марта 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора. 

Александр Александрович Жаров родился 11 августа 1964 года в Челябинске.

В 1987 году окончил педиатрический факультет Челябинского государственного медицинского института (ныне - Южно-Уральский государственный медицинский университет), в 2006 году - юридический факультет Российской академии государственной службы при президенте РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).

Кандидат медицинских наук. В 2004 году в Федеральном научном центре гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана защитил диссертацию на тему "Медико-гигиенические основы формирования здорового образа жизни в РФ".

С 1986-го по 1996 год Александр Жаров работал врачом-анестезиологом и реаниматологом в городской клинической больнице №1 в Челябинске. В это же время был ассистентом кафедры патологической физиологии Челябинского государственного медицинского института.

В 1997 году переехал в Москву, в 1997-1998 годах работал обозревателем, затем заместителем главного редактора журнала "Семейный доктор. Практические советы по медицине".

С 1998-го по 1999 год - советник председателя правления Российского информационного агентства "Вести" (ранее - РИА "Новости"; ныне - МИА "Россия сегодня") Алексея Волина (ныне - заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ).

Затем некоторое время работал в Департаменте правительственной информации аппарата правительства РФ.

С 1999-го по 2004 год - пресс-секретарь министра здравоохранения РФ Юрия Шевченко.

В 2001-2005 годах Александр Жаров вел на телеканале РТР (ныне - "Россия-1") программу "Здоровье и жизнь" (с 2002 года - "Студия "Здоровье").

С марта 2004 года по март 2006 года - референт, пресс-секретарь председателя правительства РФ Михаила Фрадкова.

С марта 2006 года по октябрь 2007 года занимал должность заместителя генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олега Добродеева. Отвечал за связи с общественными организациями и госорганами.

С 8 октября 2007 года по 12 июня 2008 года - директор Департамента пресс-службы, информации и протокола правительства РФ. Данное подразделение было создано в структуре аппарата правительства в результате вывода пресс-службы из сферы ответственности Департамента массовых коммуникаций, культуры и образования и объединения ее со службой протокола.

С 12 июня 2008 года по 3 мая 2012 года - заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щеголева.

В начале 2010-х годов Александр Жаров был членом совета директоров Первого канала.

С 3 мая 2012 года являлся руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Сменил на этом посту Сергея Ситникова.

Вскоре после назначения Александра Жарова на пост руководителя Роскомнадзора это ведомство стало отвечать за ведение Единого реестра запрещенных сайтов в интернете. Помимо внесения в этот реестр ресурсов по решениям других ведомств (судов, МВД, Роспотребнадзора и др.), Роскомнадзор получил полномочия по блокировке сайтов с детской порнографией, нарушителей закона о персональных данных, а также мессенджеров, которые отказываются предоставлять данные в рамках т. н. пакета Яровой. Наиболее резонансными блокировками, сделанными Роскомнадзором при Жарове, стали блокировки сервиса Telegram и соцсети для публикации резюме, поиска и установления деловых контактов LinkedIn. В 2019 году, в связи с вступлением в силу закона о надежном Рунете, полномочия ведомства были расширены. Роскомнадзор получил право определять маршрутизацию трафика российских операторов и контролировать их соблюдение.

Член Совета при президенте РФ по делам казачества (с ноября 2019 года).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 6 млн 359 тыс. рублей, супруги - 3 млн 927 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2008).

Награжден орденами Почета (2010), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Отмечен благодарностью президента РФ (2008).

Владеет английским и французским языками.

Женат, шесть детей. Супруга - Евгения Анатольевна (род. 1974).

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссия
Реклама на ТАСС
Случаи нападений на учебные заведения в России, которые удалось предотвратить
23 марта в ФСБ сообщили о задержании на Сахалине двух студентов, планировавших нападение на образовательное учреждение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС