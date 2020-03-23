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Более 43 тыс. россиян вернулись домой специальными рейсами "Аэрофлота"

Наибольшее количество пассажиров было доставлено из Берлина - 3260

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 43 тыс. россиян были возвращены домой с помощью специальных рейсов авиакомпании "Аэрофлот" за прошедшие 10 дней. Об этом говорится в понедельник в сообщении авиаперевозчика.

"Аэрофлот обеспечил в период с 14 по 23 марта возвращение на родину 43 тыс. 555 российских граждан из иностранных городов маршрутной сети", - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что наибольшее количество пассажиров было доставлено из Берлина - 3260 человек, Парижа - 3152, Праги - 3031, Будапешта - 2938, Амстердама - 2175, Барселоны - 1833, Брюсселя - 1811 и Вены - 1745.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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