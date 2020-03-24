Российские туристы сошли с лайнера в Италии

РИМ, 24 марта. /ТАСС/. Российские туристы сошли на берег с круизного лайнера Costa Luminosa, пришвартованного в порту города Савоны, и отправляются в Рим, где в одном из отелей пройдут карантин. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в Италии.

"Сегодня вечером генконсульству России в Генуе удалось добиться разрешения местных властей на спуск с борта круизного лайнера "Коста Луминоза", находящегося в порту города Савоны, 14 граждан России (13 пассажиров и 1 члена экипажа). Все они направляются в Рим и будут размещены в одной из гостиниц города за счет судовладельца для прохождения карантина", - говорится в сообщении диппредставительства.

Costa Luminosa, на борту которого ранее были обнаружены случаи заражения коронавирусом, завершает высадку пассажиров. Всем им предписан карантин. Туристы из стран, с которыми прервано авиасообщение из-за эпидемической ситуации, должны проходить его в Италии. Ранее итальянские СМИ сообщали, что планировалось отправить иностранцев в гостиницы в Пизе и Риме. Как уточнили в посольстве, у россиян пока не выявлено симптомов коронавируса. Дипломаты не исключают, что отправку россиян на родину возможно будет организовать раньше.