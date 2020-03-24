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Распространение коронавируса нового типа

За сутки число заражения коронавирусом на Украине увеличилось 83

Трое заболевших умерли

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины зафиксировало 10 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"По предварительной информации, мы имеем 10 новых случаев корнавируса", - отметил он в эфире телеканала ICTV, добавив, что точные данные будут официально обнародованы во вторник утром.

Таким образом, на Украине за сутки число заболевших увеличилось с 73 до 83, из них трое умерли, один человек выздоровел. В то же время на Украину продолжают возвращаться граждане из заграницы. По данным МИД страны, с момента введения карантина на Украину вернулось более 72 тысяч жителей, 151 человек пребывает на карантине в других государствах, 21 гражданин Украины проходит лечение за границей, 6 человек выздоровели на территории других государств, однако трое скончались.

На территории страны среди заболевших есть несколько депутатов Верховной рады. В понедельник стало известно, что среди них оказался парламентарий от фракции президентской партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.

С 12 марта по 3 апреля на Украине введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также внутренние междугородные сообщения. Приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, с 23 марта на общественном транспорте в столице могут ездить только медики, сотрудники аптек и продуктовых магазинов по спецпропускам. По всей стране запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС. В понедельник правительство Украины приняло ряд новых мер для нераспространения коронавируса, в частности, со вторника украинцам запрещено покидать страну в туристических целях, закрыты все аэропорты, кроме международного аэропорта Борисполь под Киевом, а также принят ряд других решений.

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в 9 областях страны. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас в стране наблюдается "умеренная динамика" распространения нового коронавируса, потому пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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