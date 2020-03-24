Жители Канады переходят в режим максимальной самоизоляции

ОТТАВА, 24 марта. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса, а также настойчивые призывы властей вынуждают жителей Канады переходить в режим максимальной самоизоляции. В этом в понедельник убедился корреспондент ТАСС, который проехал по Оттаве (провинция Онтарио), заглянул в супермаркеты и пообщался со столичными жителями.

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Подготовка к масштабному карантину Прошла ровно неделя с тех пор, как канадское правительство, предельно серьезно отреагировав на угрозу пандемии коронавируса, 16 марта распорядилось закрыть все границы страны. Тогда же первые канадские регионы - Британская Колумбия и Онтарио - объявили на своей территории режим чрезвычайной ситуации (сейчас это сделали уже больше половины провинций - прим. ТАСС). Власти этих регионов закрыли все публичные места, такие как спортивные секции, спортзалы, кинотеатры, детские кружки, музеи, школы и детские сады. Предприятиям сферы обслуживания было предписано временно приостановить работу, что привело к закрытию парикмахерских, салонов красоты, мелких точек фастфуда, цветочных магазинов и так далее. Населению было рекомендовано не собираться большими группами и без особой необходимости не выходить на улицу, но сразу на данный призыв отреагировала лишь часть канадцев. По свидетельству корреспондента ТАСС, который проживает в многоквартирном доме, наиболее социально ответственными оказались пенсионеры. Обычно они любят собираться в холле на первом этаже, где читают газеты, беседуют и пьют чай, но уже почти целую неделю там никого нет. "Мы с женой приняли решение уехать в наш загородный дом, предварительно закупив продукты на две недели вперед. Некоторые наши соседи преклонного возраста поступили также, а остальные просто закрылись в своих квартирах, - рассказал по телефону корр. ТАСС 74-летний Хью. - Я не знаю, так-ли серьезна эта угроза, как о ней говорит правительство, но лучше перестраховаться".

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К концу прошлой недели в Оттаве окончательно опустели детские площадки, малолюдно было и на улицах, но вот в парках еще можно было встретить достаточно большое количество семей, которые обособленно друг от друга неспешно прогуливались, наслаждаясь весенним солнцем. Теперь ситуация поменялась. "Идите домой и оставайтесь дома" В прошедшие выходные канадскую общественность возмутило поведение жителей Ванкувера, которые, несмотря на режим ЧС в провинции Британская Колумбия, достаточно демонстративно нарушали его положения. Так, вопреки запрету массовых собраний, ванкуверцы заполнили городские пляжи и игровые площадки, устраивали масштабные вечеринки, кто-то даже гулял свадьбу в живописных окрестностях Ванкувера, а некоторые предприятия сферы услуг спокойно продолжали работать. Первыми возмутились власти мегаполиса, которые уже пообещали ввести систему штрафов для нарушителей. В понедельник на это отреагировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который уже вторую неделю находится на домашнем карантине после того, как его супруга Софи заразилась коронавирусом. "Мы все в режиме онлайн видели эти кадры, на которых видны люди, которые думают, что они неуязвимы. Что ж, это не так, - сказал он. - Уже достаточно. Идите домой и оставайтесь дома. Это то, что все мы должны сейчас сделать".

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