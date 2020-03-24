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Распространение коронавируса нового типа

Жители Канады переходят в режим максимальной самоизоляции

Число зараженных коронавирусом в Канаде стремительно растет - больных уже более 1,5 тыс. человек
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Описание
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС

ОТТАВА, 24 марта. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса, а также настойчивые призывы властей вынуждают жителей Канады переходить в режим максимальной самоизоляции. В этом в понедельник убедился корреспондент ТАСС, который проехал по Оттаве (провинция Онтарио), заглянул в супермаркеты и пообщался со столичными жителями.

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Подготовка к масштабному карантину

Прошла ровно неделя с тех пор, как канадское правительство, предельно серьезно отреагировав на угрозу пандемии коронавируса, 16 марта распорядилось закрыть все границы страны. Тогда же первые канадские регионы - Британская Колумбия и Онтарио - объявили на своей территории режим чрезвычайной ситуации (сейчас это сделали уже больше половины провинций - прим. ТАСС). Власти этих регионов закрыли все публичные места, такие как спортивные секции, спортзалы, кинотеатры, детские кружки, музеи, школы и детские сады. Предприятиям сферы обслуживания было предписано временно приостановить работу, что привело к закрытию парикмахерских, салонов красоты, мелких точек фастфуда, цветочных магазинов и так далее.

Населению было рекомендовано не собираться большими группами и без особой необходимости не выходить на улицу, но сразу на данный призыв отреагировала лишь часть канадцев. По свидетельству корреспондента ТАСС, который проживает в многоквартирном доме, наиболее социально ответственными оказались пенсионеры. Обычно они любят собираться в холле на первом этаже, где читают газеты, беседуют и пьют чай, но уже почти целую неделю там никого нет. "Мы с женой приняли решение уехать в наш загородный дом, предварительно закупив продукты на две недели вперед. Некоторые наши соседи преклонного возраста поступили также, а остальные просто закрылись в своих квартирах, - рассказал по телефону корр. ТАСС 74-летний Хью. - Я не знаю, так-ли серьезна эта угроза, как о ней говорит правительство, но лучше перестраховаться".

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К концу прошлой недели в Оттаве окончательно опустели детские площадки, малолюдно было и на улицах, но вот в парках еще можно было встретить достаточно большое количество семей, которые обособленно друг от друга неспешно прогуливались, наслаждаясь весенним солнцем. Теперь ситуация поменялась.

"Идите домой и оставайтесь дома"

В прошедшие выходные канадскую общественность возмутило поведение жителей Ванкувера, которые, несмотря на режим ЧС в провинции Британская Колумбия, достаточно демонстративно нарушали его положения. Так, вопреки запрету массовых собраний, ванкуверцы заполнили городские пляжи и игровые площадки, устраивали масштабные вечеринки, кто-то даже гулял свадьбу в живописных окрестностях Ванкувера, а некоторые предприятия сферы услуг спокойно продолжали работать. Первыми возмутились власти мегаполиса, которые уже пообещали ввести систему штрафов для нарушителей.

В понедельник на это отреагировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который уже вторую неделю находится на домашнем карантине после того, как его супруга Софи заразилась коронавирусом. "Мы все в режиме онлайн видели эти кадры, на которых видны люди, которые думают, что они неуязвимы. Что ж, это не так, - сказал он. - Уже достаточно. Идите домой и оставайтесь дома. Это то, что все мы должны сейчас сделать".

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Трюдо также подчеркнул, что если и это воззвание не подействует, то власти страны готовы рассмотреть любые варианты вплоть до объявления режима ЧС во всей стране, чтобы положить конец такому безответственному поведению части сограждан. Премьер отметил, что в настоящее время максимальное количество канадцев перешли либо на домашний режим работы, либо просто оказались в вынужденном отпуске, но власти позаботятся о них, и никого не оставят без средств к существованию. Глава правительства напомнил, что из бюджета уже выделено 82 млрд канадских долларов (58 млрд долларов США) на различные программы по поддержке экономики страны и адресную помощь населению.

Число зараженных коронавирусом в Канаде стремительно растет. Если в начале прошлой недели их число составляло 320 человек, то сейчас больных уже более 1,5 тыс. человек.

Подействовало?

Последнее обращение премьер-министра Канады, как и обычно, транслировали все национальные телеканалы, его передавали и по радио. Удалось ли Трюдо достучаться до всех, сказать трудно, но многие жители Оттавы после этого собрались и поехали в продуктовые магазины, чтобы обеспечить свои семьи всем необходимым на максимальное число дней вперед. Никакой паники или давки в супермаркетах корреспондент ТАСС не наблюдал, но очереди были, и большие. Например, в магазины популярной мелкооптовой сети теперь пускают ограниченное число покупателей, поэтому пока одни заняты делом внутри, другие терпеливо ждут своей очереди на улице.

"Похоже, дело принимает серьезный оборот. Нужно закупить еды и сидеть дома, максимальная самоизоляция", - сказал корреспонденту ТАСС один из покупателей, мужчина средних лет. Примечательно, но в основном в магазинах в понедельник были только мужчины и совсем не было детей. Стоит добавить, что прилавки заполнены любой продукцией, даже в изобилии есть туалетная бумага, которую почему-то канадцы стали активно скупать с позапрошлой недели, что на какое-то время вызвало ее дефицит. Также важно отметить, что на входе в магазины теперь специальные сотрудники протирают антисептиками ручки тележек и продуктовых корзинок и просят покупателей держать двухметровую дистанцию друг от друга.

В понедельник, в отличие от прошедших выходных, большое количество автомобилей, как и людей, в Оттаве можно встретить только на парковках у продуктовых магазинов. Еще один интересный штрих - горожане почти перестали слышать вой сирен машин скорой помощи, пожарных и полицейских автомобилей. Спецтранспорт сейчас пользуется только проблесковыми маячками, а от сирен почти отказался, так как дороги в городе стали свободными.

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КанадаРаспространение коронавируса нового типа
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