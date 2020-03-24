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Распространение коронавируса нового типа

Медики США разработали комплекты для самостоятельного тестирования на коронавирус

Комплекты для самостоятельного взятия мазка теперь можно получить в клиниках США и мобильных пунктах сдачи анализов

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Медики США разработали комплекты для самостоятельного взятия мазка из носоглотки для диагностики коронавирусной инфекции, которые позволят ускорить процесс тестирования. Об этом объявил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) находилось в процессе изучения менее инвазивных средств тестирования", - сказал он. "Я рад сообщить, что комплекты для самостоятельного взятия мазка теперь можно получить в клиниках и мобильных пунктах сдачи анализов. Это, конечно, ускорит процесс тестирования, а также снизит риск для врачей", - добавил Пенс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 40 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 570 человек.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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