Власти Венесуэлы сообщили о прибытии из России партии тестов на коронавирус

ТАСС, 24 марта. Партия гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом нового вида пришла из России в Венесуэлу. Об этом сообщил в понедельник президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

"Сегодня пришла специальная гуманитарная помощь по воздушному мосту, который мы установили с Россией", - сказал он в эфире телеканала Venezolana de Television.

Как сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, из России пришли 10 тыс. наборов для проведение теста на выявления нового коронавируса. "Благодаря этому мы сможем проверить 135 пациентов [с подозрением на коронавирус], которых мы выявили в ходе проверки на этих выходных", - добавил он.

21 марта Роспотребнадзор сообщил, что передал тест-системы для выявления вызываемого коронавирусом заболевания в 13 стран. Ведомство отмечало, что в ближайшее время системы должны были быть поставлены также в Египет, Сербию и Венесуэлу.

Согласно последним официальным данным, число случаев заражения коронавирусом нового вида в Венесуэле достигло 84. Вспышка вызываемого инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.