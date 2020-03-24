{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Венесуэлы сообщили о прибытии из России партии тестов на коронавирус

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что передал тест-системы для выявления вызываемого коронавирусом заболевания в 13 стран

ТАСС, 24 марта. Партия гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом нового вида пришла из России в Венесуэлу. Об этом сообщил в понедельник президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

"Сегодня пришла специальная гуманитарная помощь по воздушному мосту, который мы установили с Россией", - сказал он в эфире телеканала Venezolana de Television.

Как сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, из России пришли 10 тыс. наборов для проведение теста на выявления нового коронавируса. "Благодаря этому мы сможем проверить 135 пациентов [с подозрением на коронавирус], которых мы выявили в ходе проверки на этих выходных", - добавил он.

21 марта Роспотребнадзор сообщил, что передал тест-системы для выявления вызываемого коронавирусом заболевания в 13 стран. Ведомство отмечало, что в ближайшее время системы должны были быть поставлены также в Египет, Сербию и Венесуэлу.

Согласно последним официальным данным, число случаев заражения коронавирусом нового вида в Венесуэле достигло 84. Вспышка вызываемого инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

Теги
ВенесуэлаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Губернатор Приморья поручил главам городов выделить автомобили для перевозки врачей
Владивосток, Уссурийск, Артем и Находка должны будут выделить 15-20 машин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС