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Распространение коронавируса нового типа

Прибывающие в Пекин из-за рубежа будут помещены в карантин и сдадут тест на коронавирус

Новые принятые меры вступят в силу 25 марта и будут направлены на снижение риска ввоза случаев заражения вызываемым инфекцией заболеванием из-за рубежа

ПЕКИН, 24 марта. /ТАСС/. Все прибывающие в Пекин из-за рубежа граждане будут помещены в централизованный карантин, а также будут сдавать тест на коронавирус. Как сообщило во вторник агентство Xinhua со ссылкой на власти столицы, принятые меры вступят в силу 25 марта, они направлены на снижение риска ввоза случаев заражения вызываемым инфекцией заболеванием из-за рубежа.

"Основываясь на введенных в настоящее время в отношении прибывающих в Пекин иностранных граждан мерах по централизованному карантину, Пекин принял решение, что с 00:00 25 марта (19:00 24 марта мск) все прибывающие в Пекин, вне зависимости от места их следования, будут помещены в централизованный карантин и будут сдавать тест на нуклеиновую кислоту коронавируса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что те, кто въехал в Китай в течение последних 14 дней и прибыл в Пекин из других городов КНР, также будут проходить тест на коронавирус и будут помещены в карантин.

"В настоящее время риск ввоза новых случаев заражения коронавирусом, связанный с ростом вспышек заболевания за рубежом, продолжает увеличиваться. Пекин как важный международный хаб придает первостепенное значение предотвращению ввоза новых случаев заражения из-за рубежа. Только строгие меры предосторожности и контроля могут свести к минимуму лазейки для проникновения вируса и обеспечить безопасность китайской столицы", - передает агентство.

С 16 марта власти Пекина ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в столицу КНР иностранных граждан. Они будут пребывать на карантине за свой счет в специальных центрах, оборудованных системой медицинского обслуживания. В особых случаях вновь прибывшим в Пекин из других стран гражданам будет разрешено оставаться на карантине дома после оценки их состояния медиками.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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