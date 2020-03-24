СМИ: на Бали почти 2 тысячи иностранцев пытаются продлить визы в экстренном порядке

СИНГАПУР, 24 марта. /ТАСС/. Почти две тысячи иностранцев обратились в администрацию индонезийского острова Бали с просьбой продлить им визы. Об этом сообщает во вторник газета The Jakarta Post, цитируя представителя иммиграционного управления одноименной провинции Путу Сурия Дхарму.

По его словам, "в настоящее время так называемые форс-мажорные разрешения на пребывание оформляются в трех городах провинции". В основном, уточнил чиновник, "за подобными документами обращаются граждане Китая, Великобритании, Германии, Италии и США".

Тем временем посольство РФ в Индонезии "призвало россиян по возможности досрочно завершать пребывание и возвращаться на родину, при необходимости использовать пересадки в третьих странах", отметил пресс-секретарь дипмиссии Денис Тетюшин. По его словам, в связи с отменой многочисленных авиарейсов "ведется проработка вариантов содействия россиянам в скорейшем возвращении домой".

На сегодняшний день в Индонезии число инфицированных коронавирусом составляет 579, 49 человек умерли, что является самым высоким показателем для стран Юго-Восточной Азии. По данным властей, основная масса заболевших приходится на столицу, на Бали тем временем лишь шестеро с подтвержденным диагнозом, из которых два иностранца умерли.

Вместе с тем вирусолог Густи Нгурах Махардика из местного университета Удаяна считает данные по острову некорректными. "Если учесть характер распространения коронавируса, то на данной стадии невозможно отсутствие передачи COVID-19 непосредственно на острове, учитывая огромный поток иностранцев за последнее время", - сказал эксперт в интервью газете "Джакарта пост". Еще до того, как правительство 2 марта объявило о первых подтвержденных случаях, на Бали побывали не менее десяти иностранцев, у которых после возвращения в свои страны был обнаружен коронавирус.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.