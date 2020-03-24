В столице Киргизии и ряде ее районов ввели чрезвычайное положение

БИШКЕК, 24 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения вводится на территории столицы Киргизии, а также в ряде других городов и районов республики из-за коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы киргизского государства.

"Принято решение о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, о введении ЧП в ряде регионов было объявлено в ходе состоявшейся 24 марта в Бишкеке встречи президента страны Сооронбая Жээнбекова со спикером парламента Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой.

"Глава государства отметил складывающуюся непростую ситуацию в мире, а также в нашей стране, связанную с растущей тенденцией распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что соответствующие указы подписаны и направлены в Жогорку Кенеш (парламент - прим. ТАСС)", - отмечает пресс-служба. Режим чрезвычайного положения будет введен 25 марта с 8 часов утра (05:00 мск) и, как ожидается, продлится до 15 апреля.

По последним данным, в Киргизии выявлено 16 инфицированных коронавирусом, 22 марта премьер-министр подписал постановление о введении в республике режима чрезвычайной ситуации. На случай обострения обстановки в двух районах Чуйской области республики подготовлены специальные изоляторы для больных, один из которых находится на бывшей авиабазе ВВС США вблизи бишкекского аэропорта Манас. Власти страны в профилактических целях приостановили импорт из КНР сельскохозяйственной и мясной продукции, запретили проведение массовых мероприятий, запретили въезд иностранцев и отменили авиационное и железнодорожное сообщение за исключением еженедельных авиарейсов из Москвы и Новосибирска в города Бишкек и Ош. До 8 апреля на карантин закрыты школы, вузы и детские сады. Под наблюдением врачей находятся несколько тысяч человек, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или контактировали с заболевшими.