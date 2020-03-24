В Амурской области создали центры консультативной помощи врачам

ТАСС, 24 марта. Власти Амурской области создали четыре дистанционных консультативных центра для помощи врачам региона, которые могут столкнуться с необходимостью лечения зараженных новым коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.

"В Приамурье начинают работу четыре дистанционных консультативных центра анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, и пневмоний. Центры в круглосуточном режиме готовы предоставлять консультативную помощь всем медицинским организациям на территории Амурской области по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом, и пневмоний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во всех лечебных учреждениях, подведомственных Минздраву Амурской области, организованы телемедицинские круглосуточные пункты в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Центры созданы на базе Амурской областной клинической больницы, Амурской областной детской клинической больницы, областного перинатального центра и Амурской областной инфекционной больницы.

Также в регионе создаются оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением самоизоляции. Свою помощь в осмотре лиц, находящихся на самоизоляции, предоставит Амурский медицинский колледж, аналогичная договоренность есть с Амурской государственной медицинской академией. Сейчас в области на домашней изоляции находится 331 человек.