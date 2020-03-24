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Распространение коронавируса нового типа

Посольство России: эвакуировать россиян с филиппинских островов помогут местные военные

В диппредставительстве сообщили, что находящиеся на острове Давао россияне смогут вылететь оттуда военным бортом 25 марта

БАНГКОК, 24 марта. /ТАСС/. Филиппинский военный самолет доставит во вторник вечером с острова Палаван граждан России, заблокированных там из-за ограничительных мер в республике в связи с эпидемией коронавируса, в провинцию Себу, откуда 26 марта должен вылететь в РФ первый специальный борт. Об этом говорится в сообщении российского посольства на Филиппинах в Facebook.

"Внимание тех, кто находится в [городах] Эль-Нидо и Пуэрто-Принсесе. Вылет в Себу военным самолетом [состоится] сегодня в 18:00 по местному времени. Пока мы выясняем детали полета, место вылета, убедительная просьба собирать свои вещи", - информировали в диппредставительстве.

Дипломаты также попросили следить за обновляющейся на странице в социальной сети информацией, подчеркнув, что Министерство обороны Филиппин предоставляет самолет по этому маршруту только 24 марта.

"Местные власти в координации с министерством туризма организуют выезд из Порт Бартон и Эль-Надо. Вас заберут на автобусе, привезут централизованно в офис за медицинскими справками, потом в [город] Пуэрто-Принсеса на рейс до Себу", - пояснили в посольстве. В этой связи дипломаты попросили находящихся в двух этих городах граждан РФ связаться с представителями Минтуризма и сообщить свое местонахождение.

Вместе с тем в диппредставительстве сообщили, что россияне, находящиеся на острове Давао, смогут вылететь оттуда военным бортом 25 марта. "Время уточняется. Те, кто находятся на отдаленных территориях, спланируйте свой маршрут", - обратились дипломаты, призвав людей добраться до Давао к 16:00 25 марта.

Кроме того, в посольстве сообщили, что помочь в организации транспортировки граждан РФ вызвалось филиппинское отделение байкеров "Ночные волки".

По данным Минздрава Филиппин, в стране подтвержден 501 случай инфицирования новым коронавирусом, 33 человека умерли. В республике действует режим чрезвычайного положения, связанный со стремительным распространением коронавируса. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями государства, в Большой Маниле с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. В итоге почти 700 российских туристов не в состоянии покинуть республику, поскольку не могут добраться с островов до Манилы из-за введенных ограничений.

Теги
ФилиппиныРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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