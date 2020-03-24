Ростех принимает заявки на оборудование против распространения коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" Ростеха принимает заявки на оборудование против распространения коронавируса, обеспечивает им регионы, говорится в сообщении компании.

"Швабе" также принимает заявки и обеспечивает необходимым оборудованием регионы", - говорится в сообщении. Холдинг организовал круглосуточную бесплатную горячую линию, где можно получить информацию о приобретении оборудования, предупреждающего распространение нового коронавируса.

Ранее в понедельник стало известно, что "Швабе" стал единственным поставщиком тепловизоров, инфракрасных термометров и установок обеззараживания воздуха на 5 млрд рублей федеральным и региональным органам власти.

По контракту с Минпромторгом "Швабе" поставит тепловизоры производства Лыткаринского завода оптического стекла и Красногорского завода им. С. А. Зверева, которые на расстоянии до 10 м выявляют людей с повышенной температурой на пунктах пропуска и досмотра.

Также в рамках контракта "Швабе" поставит цифровые инфракрасные термометры.

"В полной мере оценивая важность сложившейся ситуации, "Швабе" взял на себя задачу по обеспечению органов исполнительной власти техническими решениями, значительно снижающими риск возникновения и дальнейшей передачи коронавирусной инфекции. Мы активно применяем свой опыт и компетенции одного из ведущих производителей и поставщиков медоборудования в России для эффективной борьбы с новой угрозой", - сказал замгендиректора "Швабе" Иван Ожгихин.