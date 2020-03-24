Более 80% российских школ ушли на каникулы 23 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Свыше 80% школ в России ушли на каникулы с 23 марта, в остальных продолжается учебный процесс. Об этом сообщается во вторник на сайте Минпросвещения.

"Согласно статистике, собираемой нами в ежедневном режиме, на начало недели в подавляющем большинстве школ страны начались каникулы. Таких 83,5%. В 16,5% школ продолжается учебный процесс с применением дистанционных технологий (8,4%) или традиционно в классно-урочном режиме (8,1%)", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Кравцова.

По словам министра, в тех школах, где учеба продолжается в штатном режиме, обеспечивается строгое соблюдение всех санитарных норм.

"Регионы выполняют необходимые меры по здоровьесбережению, по поддержке образовательной системы, и Министерство просвещения контролирует этот процесс. Все соответствующие рекомендации ранее были доведены нами до территориальных органов управления образованием", - добавил министр.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников. Родителям учеников начальных классов можно будет приводить детей в школу, если по каким-то причинам они не могут оставить их дома.