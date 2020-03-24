Guardian: каждому пятому жителю Земли предписано сидеть дома из-за пандемии

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Около 1,7 млрд человек на планете предписано не выходить из дома и оставаться в карантине из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет во вторник британская газета The Guardian .

Это необходимо для того, чтобы снизить скорость распространения инфекции, отмечает издание.

The Guardian со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) приводит динамику роста числа заразившихся. Чтобы достичь показателя в первые 100 тыс. случаев инфицирования, понадобилось 67 дней. А вот последние 100 тыс. случаев были зафиксированы всего лишь за четыре дня.

В понедельник жесткие ограничения ввела Великобритания. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о запрете на перемещение граждан, которые в ближайшие три недели обязаны оставаться дома. Исключение сделано для посещения продуктовых магазинов, аптек, врача, занятий спортом на улице один раз в день и поездок на работу и обратно, если невозможно работать удаленно. За нарушение карантина предусмотрен штраф.