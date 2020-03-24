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В ассоциации аптечных сетей РФ заявили, что лекарства с парацетамолом не исчезали из аптек

Ранее газета "Ведомости" написала, что парацетамол стал пропадать на фоне резкого роста спроса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Препараты с парацетамолом не исчезли из российских аптек, в наличии есть различные наименования. Об этом заявила ТАСС во вторник исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Ранее газета "Ведомости" написала, что парацетамол стал пропадать из московских аптек на фоне резкого роста спроса.

"Лекарственные препараты содержащие действующее вещество "парацетамол" есть в наличии в различных наименованиях", - сказала Игнатьева.

При этом она призвала россиян не сбивать температуру самостоятельно, а своевременно обращаться к врачу.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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