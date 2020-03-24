{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Собянин предложил ввести карантин для людей старше 65 лет в городах-миллионниках

С 26 марта в Москве и Подмосковье пожилые люди будут соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и вице-премьер РФ Татьяна Голикова (вторая справа) Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и вице-премьер РФ Татьяна Голикова (вторая справа)
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 24 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель председателя Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса предложил ввести карантин для людей старше 65 лет в городах-миллионниках РФ. Об этом он заявил на совещании у президента России Владимира Путина, напомнив, что в столице уже принято решение ввести карантин для горожан старше 65 лет.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня вырисовывается группа риска, это пожилые люди, мы объявили карантин, они с четверга будут сидеть дома, даже те, кто работает. Мне кажется, аналогичную меру нужно рекомендовать тем, у кого есть высокая динамика (распространения коронавируса - прим. ТАСС)", - сказал Собянин, отметив, что в Подмосковье уже работает идентичная система.

По мнению столичного градоначальника, систему карантина для пожилых людей необходимо создавать в "Санкт-Петербурге и всех городах-миллионниках". Собянин предположил, что наибольшее число зараженных придется именно на эту категорию граждан. "Именно они будут лежать на реанимационных койках, у них самое тяжелое протекание болезни. Этот пик, когда они придут в больничную сеть, нужно максимально сгладить, иначе система не справится", - пояснил он.

Мэр Москвы рассказал, что уже подготовлено поручение регионам, проведены подсчеты, сколько каждому субъекту РФ нужно дополнительных мест в больницах и какого профиля.

"Сегодня будет подписано поручение, отдадим регионам. Я бы попросил дать поручение [главе администрации президента Антону] Вайно, чтобы он дал поручение полпредам вместе навалиться на эту историю и жестко контролировать", - сказал Собянин.

По его словам, "всем без исключения регионам, независимо от того, есть у них заболевшие или нет, всем [надо] готовиться". "Мы такую разнарядку дадим и будем контролировать", - резюмировал он.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Совет Думы обсудит лишение свободы на срок до семи лет за нарушение карантина
Заседание состоится 25 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС