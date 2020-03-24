Собянин предложил ввести карантин для людей старше 65 лет в городах-миллионниках

НОВО-ОГАРЕВО, 24 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель председателя Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса предложил ввести карантин для людей старше 65 лет в городах-миллионниках РФ. Об этом он заявил на совещании у президента России Владимира Путина, напомнив, что в столице уже принято решение ввести карантин для горожан старше 65 лет.

"Сегодня вырисовывается группа риска, это пожилые люди, мы объявили карантин, они с четверга будут сидеть дома, даже те, кто работает. Мне кажется, аналогичную меру нужно рекомендовать тем, у кого есть высокая динамика (распространения коронавируса - прим. ТАСС)", - сказал Собянин, отметив, что в Подмосковье уже работает идентичная система.

По мнению столичного градоначальника, систему карантина для пожилых людей необходимо создавать в "Санкт-Петербурге и всех городах-миллионниках". Собянин предположил, что наибольшее число зараженных придется именно на эту категорию граждан. "Именно они будут лежать на реанимационных койках, у них самое тяжелое протекание болезни. Этот пик, когда они придут в больничную сеть, нужно максимально сгладить, иначе система не справится", - пояснил он.

Мэр Москвы рассказал, что уже подготовлено поручение регионам, проведены подсчеты, сколько каждому субъекту РФ нужно дополнительных мест в больницах и какого профиля.

"Сегодня будет подписано поручение, отдадим регионам. Я бы попросил дать поручение [главе администрации президента Антону] Вайно, чтобы он дал поручение полпредам вместе навалиться на эту историю и жестко контролировать", - сказал Собянин.

По его словам, "всем без исключения регионам, независимо от того, есть у них заболевшие или нет, всем [надо] готовиться". "Мы такую разнарядку дадим и будем контролировать", - резюмировал он.