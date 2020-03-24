В Киргизии временно приостановлены внутренние авиарейсы

БИШКЕК, 24 марта. /ТАСС/. Авиарейсы по внутренним направлениям временно приостановлены в Киргизии в связи с введением в ряде регионов страны чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил во вторник в Бишкеке первый вице-премьер Кубатбек Боронов.

"В связи с угрозой распространения коронавируса временно приостановлены все внутренние авиарейсы", - сообщил он. По его словам, пассажирские самолеты прекратят полеты из Бишкека в областные центры Ош, Джалал-Абад и Баткен. При этом на грузовые авиаперевозки данный запрет не распространяется. В начале марта Киргизия отменила почти все международные авиарейсы.

Как сообщили ТАСС в госпредприятии "Киргизские железные дороги", в связи с введением в некоторых городах и районах ЧП также отменено курсирование пассажирских поездов по внутренним направлениям. Международные пассажирские перевозки были приостановлены две недели назад.

В соответствии с указом президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей с 8 часов утра (05:00 мск) 25 марта вводится чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, которое будет действовать до 15 апреля. На сегодняшний день в стране выявлено 42 случая заражения коронавирусом.

В феврале-марте власти республики на случай обострения обстановки подготовили в двух районах Чуйской области специальные изоляторы для больных, один из которых находится на бывшей авиабазе ВВС США вблизи бишкекского аэропорта Манас. В профилактических целях приостановлен импорт из КНР сельскохозяйственной и мясной продукции, запрещены проведение массовых мероприятий, въезд иностранцев, а в школах и вузах объявлен карантин.