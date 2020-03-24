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Распространение коронавируса нового типа

Российское военные медики в Италии будут работать в госпиталях

В посольстве России уточнили, что целью приезда медиков является не проведение консультаций, а практическая работа

РИМ, 24 марта. /ТАСС/. Российские военные медики и специалисты, прибывшие в Италию для оказания помощи в борьбе с эпидемией коронавируса, будут работать в итальянских госпиталях. Об этом рассказал во вторник в интервью итальянскому агентству AGI посол РФ Италии Сергей Разов.

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"По итогам координационных совещаний с участием российских и итальянских представителей было определено, что российские специалисты на данном этапе будут направлены в один из наиболее пострадавших от эпидемии северных городов Италии - Бергамо. Целью приезда российских медиков является не проведение консультаций, а практическая работа непосредственно в госпиталях бок-о-бок с итальянскими коллегами", - сообщил Разов.

По его словам, для обеспечения эффективной коммуникации медиков будут сопровождать прибывшие из России переводчики. "Наши специалисты пробудут в Италии до отдельного совместного решения российской и итальянской сторон", - добавил посол.

Разов не исключил, что Россия окажет Италии дополнительную помощь. "На данный момент все девять тяжелых самолетов грузоподъемностью до 60 тонн каждый военно-транспортной авиации России прибыли в Италию. Еще пять спецрейсов прибыли на Апеннины вчера. Всего - 14 спецбортов. Решения о дополнительных полетах будут приниматься по мере развития ситуации и в зависимости от необходимости", - указал дипломат.

Никакой пропаганды

Он также подчеркнул, что неловко предполагать, что в помощи России кроется какой-то пропагандистский смысл. "Что касается политической пропаганды, то, задавая этот вопрос, вы должны наверняка испытывать неловкость. О какой пропаганде может идти речь? Россия, откликаясь на просьбу итальянского руководства, готова оказать масштабную бескорыстную помощь. Все поставки по линии Министерства обороны осуществляются на безвозмездной основе", - сказал Разов.

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В Европе, продолжил он, некоторые "понимают солидарность как всеобщую приверженность санкциям и блоковой дисциплине". "На наш взгляд, солидарность должна быть в другом. Народы, имеющие многовековую историю дружеских отношений, должны протягивать друг другу руку помощи в тяжелых ситуациях".

Посол напомнил, что нынешняя помощь со стороны России не первый случай в давней истории отношении двух государств.

"В 1908 году во время разрушительного Мессинского землетрясения русские моряки спасали из-под обломков Мессины жителей города и эвакуировали их на своих кораблях в госпитали. Из недавнего прошлого приведу пример разрушительного землетрясения в Аквиле в 2009 года, когда Россия одной из первых направила многочисленную группу спасателей МЧС для ликвидации последствий катастрофы, а затем, согласно решению правительства России, выделила значительные средства на реставрацию в Аквиле памятников архитектуры, которые в настоящий момент восстановлены", - перечислил дипломат.

Как накануне напомнил глава Департамента гражданской защиты Анджелло Боррелли, итальянские спасатели прибыли в Беслан после теракта в 2004 году, а также помогали в тушение пожаров в 2010 году.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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