Первый квартал "Роснано": пуски реальных технологий

С начала января при участии госкомпании в России запущено пять новых предприятий в различных регионах страны

Институты развития широкая общественность не жалует. Действительно ли их результаты деятельности не очень заметны? Или дело в специфической оптике наблюдателя, которая не отличает институты развития от операционных компаний? А ведь при запуске им ставились, прежде всего, цели по технологическому развитию экономики и получению социально-экономического эффекта от инвестиций, в том числе в виде роста налоговых выплат, развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создания высокотехнологичных рабочих мест. Подобные задачи были поставлены 12 лет назад и в стратегии развития наноиндустрии. Наглядно оценить эффект от деятельности "Роснано" в инновационной сфере экономики можно уже по итогам первого квартала 2020 года. Настоящие нанотрубы Было бы большим заблуждением считать, что традиционные отрасли экономики чужды инновациям. Первый нанопуск в 2020 году направлен на апгрейд и повышение конкурентоспособности одного из флагманов отечественной металлургии. Трубная металлургическая компания (ТМК) в партнерстве с "Роснано" 30 января ввела в эксплуатацию новый комплекс термической обработки труб на Северском трубном заводе (СТЗ). С помощью нанотехнологий трубы научились обрабатывать (нанолегировать) таким образом, что их прочность, пластичность и стойкость к коррозии повышаются на 15-20%. Такая трубная продукция особенно востребована для разработки трудноизвлекаемых месторождений, а также при бурении скважин в агрессивных средах и на Крайнем Севере.

Мощность нового комплекса по термообработке труб диаметром от 168 до 370 мм достигает 300 тыс. тонн в год. Суммарные инвестиции в проект составили около 5,5 млрд рублей, создано 110 новых рабочих мест. "Этот проект не только создает добавленную стоимость для производителя труб, но и открывает новые возможности нефтегазовым компаниям", - заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. Процесс термообработки выстроен с учетом экологических требований, почти 20 млн кубометров используемой в технологическом процессе воды очищают и вновь пускают в оборот. И настоящие нанотрубки

Второй пуск на предприятиях "Роснано" в этом году, наоборот, связан с самой прорывной технологией из портфеля компании. Получившая в минувшем году статус "единорога" новосибирская OCSiAl 11 февраля объявила о запуске новой установки синтеза графеновых нанотрубок Graphetron 50. В результате OCSiAl стал владельцем 90% всех мировых мощностей по производству уникального аддитива, или добавки, способной улучшить свойства базовых материалов. "На наших глазах стартап из Академгородка Новосибирска, начинавшийся фактически с одной, но очень амбициозной идеи - создать абсолютно новый материал будущего, - вырос в глобального лидера рынка с промышленной технологией производства графеновых нанотрубок", - заявил Анатолий Чубайс.

Первую промышленную партию графеновых нанотрубок весом в 1,2 тонны с помощью установки Graphetron 1.0 OCSiAl выпустила еще в 2015 году. Graphetron 50 начали собирать в Новосибирске в 2016 году. Стоимость проекта составила 1,3 млрд рублей. Сегодня первая установка производит 25 тонн в год, вторая - 50 тонн, а продаются российские нанотрубки на мировом рынке под брендом Tuball. Основные рынки сбыта нанотрубок Tuball и концентратов на их основе - Азия и Европа. Турбина раскрутилась

Описание Инновационный газотурбинный двигатель большой мощности ГТД-110М © ПАО «ОДК-Сатурн»

Отсутствие у России собственных газовых турбин большой мощности для энергетики всегда было слабым звеном всех планов развития этой отрасли. И вот 7 февраля стало известно, что первый российский инновационный газотурбинный двигатель большой мощности ГТД-110М готов к серийному производству уже в текущем году. Ранее, осенью 2019 года, агрегат успешно завершил испытания, отработав в серийном блоке ПГУ более 3 тыс. часов. Проект турбины дорабатывало ООО "ИЦ "Газотурбинные технологии" (образовано ПАО "Интер РАО", "Роснано" и АО "ОДК" в лице "ОДК-Сатурн") при финансовой поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Коэффициент полезного действия турбины в составе парогазовой установки после доработки достигает 52%. Сегодня эта машина стоит на блоке Ивановских ПГУ и на общих основаниях поставляет электроэнергию в единую энергосистему ЕЭС.

Правительство планирует в период 2026-2028 гг. построить до 2 ГВт генерации на базе российских турбин большой мощности. Несмотря на планы других энергомашиностроителей создать газовые турбины большой мощности, ГТД-110М остается единственным проектом, уже реализованным и испытанным в "железе". Накопить солнце Четвертый пуск "Роснано" хорошо иллюстрирует кластерный подход, когда инвестиции идут сразу в несколько ключевых технологий для новой отрасли. 26 февраля в Бурятии первую электроэнергию выдала в сеть Бурзянская солнечная электростанция (СЭС) с крупнейшими в России накопителями энергии. В проекте использованы сразу три технологии, созданные при поддержке "Роснано". Рекордные по емкости аккумуляторы (8 МВт/ч) для СЭС поставила портфельная компания "Роснано" "Лиотех". Поставка осуществлялась в кооперации с компанией "Системы накопления энергии" (принадлежит Фонду инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано"), разработчиком интеллектуальных решений на базе литий-ионных ячеек. Инвестором СЭС мощностью 10 МВт выступила лидер российской солнечной энергетики с собственным производством солнечных модулей - группа компаний "Хевел", созданная при участии "Роснано". Автоматизированная система управления данной СЭС выбирает оптимальный режим работы: анализируя множество параметров, она определяет, когда нужно запасать энергию, а когда - отдавать в сеть.

"Для удаленных территорий такие решения - гарантия бесперебойного энергоснабжения на основе зеленой энергетики. Убежден, что вслед за возобновляемой энергетикой мы вскоре увидим активное распространение умных систем накопления энергии на базе литий-ионных батарей в электросетевом хозяйстве, на железнодорожном и водном транспорте, для создания источников бесперебойного питания предприятий", - считает Анатолий Чубайс. Аккумуляторные ячейки "Лиотех" уже используются в комплексе с солнечными модулями "Хевел" в удаленных районах Забайкальского края и Тувы. Литий-ионные накопители также применяются в электротранспорте и источниках бесперебойного питания. В Санкт-Петербурге уже давно "бегают" по дорогам пассажирские троллейбусы с удлиненным ходом с накопителями "Лиотеха". Согласно данным, приведенным в совместном докладе "Роснано" и "Центра стратегических разработок", объем российского сегмента рынка систем накопления энергии к 2025 году может составить от 1,5 до 3 млрд долларов, из которых почти половина придется на энергетический сектор. Электрический ветер Еще один пуск "Роснано" произошел также в растущем кластере возобновляемой энергетики, в котором компания занимается как локализацией нового оборудования, так и созданием генерирующих мощностей. 1 марта Сулинская ветроэлектростанция (ВЭС) в Ростовской области начала поставки электроэнергии и мощности на российский оптовый рынок. Это стало важным этапом в реализации масштабной инвестиционной программы Фонда развития ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе ПАО "Фортум" и "Роснано"), предусматривающей строительство на территории Ростовской области трех ветряных электростанций суммарной мощностью 300 МВт.

Всего на Каменской, Сулинской и Гуковской ВЭС будут размещены 78 ветроэнергетических установок Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Ветропарки начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в первом полугодии 2020 года. Фонд развития ветроэнергетики по результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019-2023 гг. Первым завершенным совместным проектом партнерства стала Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Станция начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности в январе 2019 года. Согнуть микросхему

Описание Российский центр гибкой электроники (РЦГЭ) © ГК "ТехноСпарк"

Наверное, самый визионерский запуск "Роснано" в первом квартале произошел в Троицке, где 10 марта открылся Российский центр гибкой электроники (РЦГЭ) на территории нанотехнологического центра "ТехноСпарк" (г. Троицк, Москва). РЦГЭ будет разрабатывать и выпускать мелкими сериями гибкие компоненты для различных электронных устройств. Это позволит стартапам сравнительно недорого отработать промышленную технологию производства нового типа устройств, а России вовремя занять нишу в только формирующемся технологическом кластере. "Гибкая электроника - это глобальный тренд и динамично растущий рынок, который, согласно исследованию международных экспертов, в ближайшее десятилетие удвоится и превысит 70 млрд долларов в год. Благодаря совместному проекту Группы „Роснано“ и Правительства Москвы по созданию Российского центра гибкой электроники наша страна сегодня вошла в этот клуб", - заявил Анатолий Чубайс.

Центр будет прототипировать и выпускать небольшими сериями ключевые компоненты для широкого спектра устройств - TFT-матрицы (тонкопленочные транзисторные матрицы) для дисплеев ("электронной бумаги", ЖК-экранов, OLED-дисплеев) и сенсоров (биометрических сенсоров, детекторов рентгена), а также интегральные микросхемы для радиочастотных меток и датчиков. РЦГЭ планирует вести производство сразу по двум ключевым технологиям. Первая уже доступна клиентам - гибкие органические TFT-матрицы на пластиковой подложке по технологии, разработанной лабораторией FlexEnable (Великобритания). В течение 2020 года в Центре планируют завершить трансфер технологии выпуска гибких металлооксидных (или IGZO - Indium Gallium Zinc Oxide) TFT-матриц и интегральных микросхем от R&D-центров IMEC (Бельгия) и Holst Centre (Нидерланды). Махнем лопастью

Описание Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (справа) подписывают юбилейную лопасть, слева - управляющий директор по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Махмуд Буриханов, в центре - генеральный директор Vestas в России Кимал Юсупов © Правительство Ульяновской области

Нельзя не вспомнить еще одно событие на предприятии "Роснано" в первом квартале, которое показывает востребованность уже созданного промышленного производства. 5 февраля на производственной площадке портфельной компании "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" "Роснано" торжественно отметило выпуск 150-й лопасти для ветроустановки (ВЭУ). Огромные лопасти длиной в 62 метра делают в Ульяновске из композитных материалов по технологии вакуумной инфузии, трансфер которой в Россию осуществил мировой лидер в производстве ВЭУ - датская компания Vestas. "За первый год работы мы вышли на серийный объем производства. Уверен, что в этом году нам удастся выпустить более 250 штук, что позволит удовлетворить растущий спрос российского рынка ветрогенерации", - заявил генеральный директор Vestas в России Кимал Юсупов.