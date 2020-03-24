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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ призвало россиян покинуть Таиланд до введения чрезвычайного положения

Соотечественникам порекомендовали воспользоваться сохраняющимся регулярным авиасообщением

БАНГКОК, 24 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде рекомендует гражданам России покинуть страну до введения чрезвычайного положения в королевству из-за эпидемии коронавируса.

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"Власти Таиланда объявили о планах введения на территории всей страны с 26 марта чрезвычайного положения сроком на один месяц, - говорится в распространенном во вторник заявлении диппредставительства. - В этой связи вновь настоятельно рекомендуем российским гражданам, пребывающим на территории Таиланда, воспользоваться сохраняющимся в настоящее время регулярным авиасообщением для возвращения на родину в ближайшие дни".

Во вторник премьер-министр и министр обороны страны Прают Чан-Оча в телевизионном обращении к народу заявил, что о введении чрезвычайного положения в Таиланде в связи с распространением коронавируса будет объявлено 26 марта. Указ предоставит премьеру широкие полномочия по введению новых ограничений в повседневную жизнь.

На сегодняшний день общее число инфицированных в Таиланде достигло 827, вылечились 57 человек, четверо умерли. С 22 марта все иностранные граждане, планирующие попасть в королевство, должны иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавируса, а также страховой полис с покрытием от $100 тыс. В Бангкоке с 22 марта по 12 апреля закрыты торговые центры и рынки, исключение составляют супермаркеты и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.

Теги
ТаиландЧан-Оча, ПраютРаспространение коронавируса нового типа
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